Nieuwe uitbaters voor brasserie Waterfront

De bekende brasserie Waterfront in hartje Oostende heeft nieuwe uitbaters. Vanaf vrijdag 1 december nemen Vicky Jansens en Danny Deneve het roer over van de vorige uitbaters. “De horeca kent voor mij al lang geen geheimen meer”, zegt Vicky.

De naam doet vermoeden dat brasserie Waterfront zich vlakbij zee bevindt en dat klopt. De brasserie bevindt zich vlakbij de Visserskaai, op een steenworp van de Vistrap, haven, strand en zee, op het kleine, maar gezellige Vissersplein. Het is daar dat Vicky en Danny vrijdag hun brasserie openen en daar kijken ze hard naar uit. “Op jonge leeftijd stond het al in de sterren geschreven dat ik in de horeca zou belanden”, vertelt Vicky. “Ik liep logischerwijs dan ook school in de toenmalige hotelschool, vlakbij het station van Oostende. Daar proefde ik van twee werelden: de keuken en de zaal. Wat mij het beste lag? Eigenlijk doe ik ze beiden wel graag. Al is het sociaal contact met de klanten wel erg leuk als je in de zaal staat.”

Nieuwe uitdaging

Het is dan ook logisch dat Vicky vooral in de zaal zal staan om haar klanten te ontvangen. “In principe zal ik vooral de gastvrouw zijn die de klanten bedient, maar ik kan het niet laten om nu en dan zelf de keuken in te duiken”, zegt ze. “Enkele jaren geleden stapte ik mee in een bekende horecazaak in Oostende, maar ik wou op mijn eigen benen staan. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Ervaring? Ik werk al mijn hele leven in de horeca. Geheimen zal ik er vermoedelijk niet meer ontdekken.”

Toen Vicky en Danny via een collega de brasserie in het oog kregen, waren ze meteen verkocht. “Liefde op het eerste gezicht bestaat dus echt”, zegt Vicky lachend. “De zaak oogt gezellig en is alles wat we in een zaak zoeken. Binnen, in combinatie met een verwarmd en overdekt buitenterras, is er plaats voor zo’n 40 mensen. Op ons andere, niet overdekt terras hebben we nog eens plaats voor 20 mensen. Ook de locatie sprak ons enorm aan. Dit is echt wel het gezelligste plein van de stad. We verwachten wel veel vaste klanten, maar we bevinden ons midden in het toeristisch hart van de stad.”

Garnaalkroket

En dan de menukaart. “We hanteren de Belgische traditionele keuken, maar wel met een gevarieerd aanbod”, duidt de horecavrouw. “Wat zeker niet mag ontbreken, is de Oostendse garnaalkroket. Die maken we vers. Maar eigenlijk zijn alle gerechten vers gemaakt. Ook een vers gemaakte geitenkaaskroket staat op de kaart. Verder proberen we met suggesties van de week te werken. En we bevinden ons vlakbij de Vistrap. Veel verser zul je vis niet kunnen eten: vanuit de zee, rechtstreeks op je bord.”

Brasserie waterfront zal gesloten zijn op maandag en dinsdag. Tijdens vakantieperiodes zal dat enkel op maandag zijn. Waar de brasserie vroeger eerder een dagzaak is, willen Vicky en Danny daar verandering in brengen. De zaak is dan ook geopend vanaf 10 uur tot na de laatste avondshift. (JRO)