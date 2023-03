Nieuw op Kortrijkse Veemarkt: de betere burger van Fresh Artistics

Sinds vorige maand vind je aan het rondpunt aan de Veemarkt het burgerrestaurant ‘Fresh Artistics’ van Sebastian Nowak (31) en Karolina Lach (36). “Daarbij staan ‘slowfood’ en ‘huisgemaakt’ centraal. Wij bereiden onze gerechten met de grootste zorg en volgens eigen recepten die we door de jaren heen hebben ontwikkeld en verfijnd.” Uniek is het aanbod van wel 33 cocktails en mocktails.

Sebastian en Karolina wonen al tien jaar in Kortrijk en leerden elkaar kennen tijdens een zes weken durende cursus Nederlands in Polen. In het huidige pand hadden ze vier jaar lang een Poolse voedingswinkel, gecombineerd met een tweede winkel en fastfoodzaak in Polen. “Maar we vonden de horecasector leuker. Mensen nemen de tijd om te genieten. Er is meer beleving voor de klant en voor ons. Ik experimenteer graag met verschillende combinaties zoals onze burgers de ‘Sweet & Charming’ met mais en ananas of ‘Blue Madness’ met jalapeño en blauwschimmelkaas”, vertelt een enthousiaste Sebastian.

Fresh Artistics biedt een variëteit aan van dertien rundburgers, zes kippenburgers, vier vegetarische en drie veganistische burgers, maar wil op termijn de menukaart uitbreiden met andere gerechten. “Onze zelfgemaakte broodjes worden knapperig geroosterd en bereidt met verse ingrediënten en saus van de chef. Het doet ons altijd zo’n plezier om tevreden klanten en lege borden te zien. Onze grote burgers vallen in de smaak. We kiezen voor slowfood en kwaliteit.”

33 cocktails en mocktails

Mensen met grote honger kunnen starten met een voorgerecht zoals calamares, kaas- of garnaalkroketten en eindigen met een dessert zoals pannenkoeken, dame blanche of ijsbolletjes. Op de menukaart staan eveneens 33 cocktails en mocktails, gemaakt door Karolina, met versgeperste sappen. Het interieur is gezellig aangekleed met sfeerverlichting. Op de wanden zien we twee grote foto’s van Sebastian zijn geboortestad Szczecin afgewisseld met leuke memes en quotes zoals ‘Exercise makes you look better naked, so does wine. Your choice.’ “We hebben een mooi interieur, maar houden het graag wat informeel”, lacht Sebastian.