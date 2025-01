“Nico is hier in onze frituur de entertainer”: Frituur Bipsy’s is vernoemd naar…. de billen van uitbaatster Vanessa

Ondertussen is het al ruim vijf jaar dat Vanessa Vandewalle (48) en Nico Derpoorter (51) de drijvende krachten zijn achter Bipsy’s Friethuis. Een frituur met toch wel een speciale naam, maar daar zit een verhaal achter.

Vanessa Vandewalle en Nico Derpoorter kwamen eigenlijk eerder toevallig in Wingene terecht. “In 2016 zijn we begonnen met een foodtruck. Om te kunnen werken, huurden we een hangar op de Hille in Zwevezele en door het voortdurend op en af rijden, stootten we op een huis in Wingene. We zijn hier dan komen wonen, daarvoor hadden we onze woning in Snellegem.”

“Ik werk ook nog in drie ploegen als havenarbeider; ik spring dus bij als ik kan”

Nico is uit Brugge afkomstig, Vanessa uit Dudzele. Ze was ook lang actief bij haar ouders in ’t Zeezicht in Zeebrugge. Een frituur die ook evolueerde naar een restaurant. Vanessa werkte later ook bij Channel 16 in Zeebrugge en Martins Visrestaurant in Brugge. Nico is op zijn beurt al 31 jaar aan de slag als havenarbeider in Zeebrugge. Maar ook hij stapte mee in het verhaal van de foodtruck. “We zaten dus al in de sector toen we hoorden dat Stefanie Verhoye, die hier de frituur in de Beernemsteenweg 94 had, zou stoppen. Dat leek ons een ideale aanvulling van onze activiteiten. Let wel, het is vooral Vanessa die hier de zaak draaiende houdt. Ik werk ook nog in drie ploegen in de haven, ik spring bij wanneer ik kan en trek me ook vooral nog de foodtruck aan.”

Kruidenierswinkel

Vroeger was er op die locatie nog een kruidenierswinkel geweest van buurvrouw Noëlla. Nico en Vanessa konden het pand kopen en kwamen er ook wonen. “In augustus 2019 konden we hier open gaan. En ondertussen is de zaak al flink gegroeid. Ook de naam werd veranderd naar Bipsy’s en dat is de roepnaam van mijn vrouw. Al noem ik haar vaak ‘Pruime’, sommige klanten nemen dat ook over”, lacht Nico.

Vanessa verduidelijkt: “Al van toen ik klein was, sloeg mijn vader vaak speels op mijn billen en noemde me dan Bipsy. Ik heb het hem ooit nog gevraagd, hij weet ook zelf niet meer waar het vandaan komt. Maar ik heb die naam altijd blijven meedragen en het klinkt ook mooi voor onze frituur, het is alleszins een naam die eruit springt.”

Doe daar nog het logo met de retrolook bij en de herkenbaarheid is groot. “Ook onze foodtruck en bestelwagen zijn voorzien van het logo, we vallen dus op waar we komen.” Nico is de man die zich vooral bekommert om de foodtruck. “We gaan echt waar overal. We hebben enkele formules vanaf 30 personen, we doen communies, babyborrels,… maar komen vooral overal waar ze ons vragen. Dat gaat van hieruit meestal richting de kust uit. Soms zijn het ook de medewerkers die er met de foodtruck op uit trekken.”

Extra vaste kracht

Sinds 1 mei vorig jaar heeft Bipsy’s met Thiemen Ronse een fulltime kracht in dienst. “Hij is de schoonbroer van mijn goede vriend die Faluche uitbaat, de beste frituur in Brugge. Naast Thiemen hebben we nog de flexi’s Celine, Jarne en Sarah in dienst.”

Een taakverdeling onder het koppel bestaat er niet echt. “Ik help als ik kan en ik doe zo weinig mogelijk”, giert Nico het uit. De toon is dan ook meteen gezet. Vanessa: “Nico is hier wat de entertainer als hij in de zaak is, maar dat is door zijn vaste werkuren niet altijd mogelijk. Maar hij zorgt hier voor de grappen en de grollen, dat weten de klanten ondertussen ook.”

Bipsy’s is bekend om het stoofvlees. “We serveren rundsstoofvlees, dat Vanessa zelf bereidt. Bij de meeste collega’s is het varkensstoofvlees dat je krijgt. En ook onze Bipsy Burger is bekend. Dat is een agnus beefburger met een krokant broodje, giantsaus en verse uitjes.”

Het koppel heeft met Ranjana (27) en Colin (25) twee kinderen. “Onze dochter werkt in Leuven als assistent-notaris, onze zoon is ook havenarbeider. Het ziet er niet meteen naar uit dat we opvolging zullen krijgen. Maar we zijn zelf ook van plan om nog wat door te doen.”

Bij de start waren de werken aan de weg net gedaan. “Toch voor de deur, we waren soms nog moeilijk bereikbaar. Maar ondertussen hebben we hier toch onze stek afgedwongen. We zijn al enkele keren in de prijzen gevallen en er heerst hier een leuke sfeer onder de klanten. Zeker de vrijdagavond kan het er hier jolig aan toe gaan. (lacht) En dan blijven de mannen wel eens iets te lang hangen, zodat de frietjes dreigen koud te worden.”

Motorliefhebbers

Online bestellen kan uiteraard nog. “In corona hebben we ook veel aan huis gevoerd. Dat hebben we nu grotendeels afgebouwd. Je kan bestellen via de app of via de website, maar je zal hier ook altijd gewoon aan de toog kunnen blijven bestellen.”

Hobby’s heeft het koppel niet echt, al zijn het wel motorliefhebbers en dat is te zien aan het interieur van Bipsy’s. “Maar ik heb sinds april vorig jaar een nieuwe motor en heb nog altijd maar 1.300 kilometer op de teller. Ik heb hem dus te weinig van stal gehaald, maar veel tijd hebben we ook niet.”

Frituur Bipsy’s is op maandag en dinsdag gesloten, alle andere dagen ’s middags en ’s avonds open en op zondag enkel in de avond. “We willen vooral ook een frituur blijven”, klinkt het tot slot.