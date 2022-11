Na sluiting van drie jaar krijgt Table d’Amis meteen weer 15/20 van Gault & Millau

Table d’Amis uit Kortrijk, dat drie jaar dicht is geweest, is meteen weer goed voor 15/20 in de nieuwe culinaire gids Gault Millau. Matthieu Beudaert relativeert, maar is wél blij met de erkenning. “Het restaurant loopt zoals we het willen, en dan is het leuk als het ook op deze manier geapprecieerd wordt.”

Matthieu Beudaert en zijn echtgenote Sofie Delbeke zetten midden augustus 2018 een punt achter Table d’Amis, in de beschermde oude dekenij op het Sint-Maartenskerkhofplein in Kortrijk. De sterrenzaak was te fors gegroeid. Van het oorspronkelijk ideaalbeeld, een laagdrempelig eetadresje met pure gastronomie voor een zacht prijsje, bleef niet veel meer over. Ze leverden hun Michelinster, die sinds 2012 aan de deur hing, weer in. Ook Gastrobar Gust ging toen dicht.

De daarovolgende drie jaar bleef Beudaert koken, eerst in restaurant Beudaert en daarna Trattoria La Bicicletta. Maar het kriebelde te hard, en in oktober 2021 heropende Beudaert opnieuw Table d’Amis. “Maar toegankelijker, gemoedelijker, zoals ik het écht wilde. Met minder aanbod ook, we hebben maar één menu op de kaart.”

En ook deze nieuwe aanpak valt blijkbaar in de smaak bij Gault Millau want hij krijgt meteen 15/20, net zoals de eerste editie na zijn opening destijds in 2009. “Ik ben daar inderdaad wel blij om”, zegt Beudaert. “Het is een mooie erkenning, en leuk voor de ploeg. Natuurlijk brengen die punten tegelijk ook wel weer stress mee: niemand wil het jaar erop weer punten inleveren. Maar vandaag zijn we er héél blij mee. Het restaurant loopt zoals we het willen, en dan is het leuk als het ook op deze manier geapprecieerd wordt.”