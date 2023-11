Na drie restaurants in Engeland opent Daniel Rezvani nu ook een ‘Persian Palace’ in Kortrijk

Net voor het stadhuis in de Leiestraat opende woensdag 1 november Persian Palace. Eigenaar Daniel Rezvani (62) serveert al meer dan tien jaar de beste Perzische keuken in twee restaurants in Londen en één in Reading. “We willen de authentieke smaak van Perzië naar België brengen. We kozen voor de snelgroeiende stad Kortrijk.”

Persian Palace nam haar intrek in de Leiestraat 26, waar vroeger toepasselijk ook Perzische tapijten werden verkocht. “Ik heb familie wonen in Kortrijk. Zelfs na 30 jaar bleven ze zeggen dat het eten van Persian Palace zo lekker is en dat ik hier een zaak moest openen. Nu heb ik die stap gewaagd en na een grote investering een mooie horecazaak ingericht voor ons vierde restaurant. Het was een serieuze totaalrenovatie. We plaatsten een nieuwe keuken, bar, sanitaire voorzieningen, vloer, plafond, nieuwe deuren en ramen”, vertelt Daniel.

“Onze cultuur hecht veel belang aan gastvrijheid. Perzisch eten is veel, lang en gezellig. Hier zal je niet met honger vertrekken”

“Het interieur is warm en stijlvol. Geen houten meubels, maar stoffen zetels en banken zodat mensen lang kunnen tafelen. Onze cultuur hecht veel belang aan gastvrijheid. Perzisch eten is veel, lang en gezellig. Hier zal je niet met honger vertrekken. We moedigen mensen aan om wat ze niet op krijgen, mee te nemen naar huis in een doggybag.” Bij Persian Palace kan je je bestelling ook afhalen of laten leveren.

Alle gerechten worden geserveerd met naanbrood, waar Daniel uitzonderlijk trots op is. “Typisch aan een kwalitatief Perzisch restaurant is de tandoor, een broodoven gemaakt van klei. Het was niet evident om die naar hier te krijgen. Ons brood wordt live bereid en gaat rechtstreeks van de oven naar de tafel.”

Een populaire voorgerecht is de Sini E Mazeh, een selectie van vijf starters met Mirza Ghasemi, Mast O Moosir, Kashk E Badenjan, hummus and Salad Olviyeh. Als stoofpot raadt Daniel de Khoresht Gheymeh Bademjan aan met gespleten gele erwten en gedroogde limoenen gekookt in een tomatensaus en gegarneerd met gesauteerde aubergine, geserveerd met gestoomde rijst. “Vleeseters raden we grillgerechten aan zoals de Momtaz, twee spiezen met gemarineerde kipfilet en lamsgehakt kebab, en de Soltani, een spies van in blokjes gesneden lamsfilet en een spies van lamsgehakt, geserveerd met rijst en gegrilde tomaat.”