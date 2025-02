“Met drie nieuwe kroketten op het menu”: maand na brand gaat Chapeluur terug open

Na een gedwongen sluiting van een maand heropent Chapeluur, de krokettenzaak aan de Grote Markt, op vrijdag 28 februari de deuren. Een brand in de nacht van zondag op maandag 27 januari zorgde voor aanzienlijke schade, maar zaakvoerder Jonith Herman (29) blijft optimistisch.

“We weten nog steeds niet wat de aanleiding was. Gelukkig hebben alle frigo’s en friteuses het overleefd dankzij het tijdig afgaan van het brandalarm. De keuken werd intussen hersteld met HACCP wandpanelen. Helemaal opnieuw betegelen zou te lang duren en was ook redelijk kostelijk. Ook moest een nieuwe afwasmachine worden aangeschaft. Na een intensieve schoonmaak hebben we alle roetschade in de zaak kunnen wegkrijgen.”

De brand woedde in de keuken. © Jonith Herman

Zoals Jonith het zelf beschreef, heeft hij in de nadelen de voordelen gezocht. “We hebben niet stilgezeten; er zijn drie nieuwe kroketten ontwikkeld die binnenkort op het menu verschijnen: brie met honing, balletjes in tomatensaus, en een gewaagde maar smakelijke combinatie van wijting en spinazie. We hebben ook plannen voor een nieuwe kiosk op ons terras, zodat klanten buiten kunnen bestellen en binnen kunnen ophalen.”

Chapeluur zal binnenkort weer dagelijks geopend zijn van 11.30 tot 21.00 uur, met uitzondering van dinsdag.