Marie-Louise Desplenter van Bistro Vincent verkozen tot Eerste Commis van België: “Dit oogt mooi op mijn palmares”

Marie-Louise Desplenter heeft er een spannend weekend opzitten. Afgelopen zondag werd ze verkozen tot Eerste Commis van België en dat in de prestigieuze Club Prosper Montagné wedstrijd. De Izegemse is uiteraard in de wolken met de titel.

Marie-Louise Desplenter (20) kreeg de liefde voor horeca met de paplepel mee. De dochter van Stephan Desplenter en Sophie Engels draait al jaren mee in Bistro Vincent in de Kasteelstraat, de zaak van mama Sophie en grootouders Frans Engels en Christine Vandenbussche. “Ik volgde zelf hotelschool in Spermalie en het stond eigenlijk in de sterren geschreven dat ik in de horeca terecht zou komen”, begint Marie-Louise, die afgelopen zaterdag haar 20ste verjaardag vierde.

“Ik volgde les aan hotelschool Spermalie en studeerde er vorig jaar af. In september werd ik gebeld door een oud-leerkracht met de vraag of ik wou deelnemen aan de wedstrijd van Club Prosper Montagné. Chef Piet Vande Casteele van Duchateau Catering uit Deinze zocht nog een commis (leerling-kok, red.).”

Marie-Louise besloot om eerst kennis te maken met de chef en het klikte tussen de twee. “We hebben op voorhand een tiental keer getraind. Een goede chef en zijn commis zijn helemaal op elkaar ingespeeld en dat moesten wij dus ook onder de knie krijgen.”

Driegangenmenu

Zondag 20 november nam Marie-Louise deel aan Club Prosper Montagné op de Horecabeurs in Flanders Expo in Gent. De wedstrijd is dit jaar aan de 70ste editie toe. Er waren vier duo’s in de running voor de overwinning. Ze moesten in zes uur tijd een menu klaarmaken. “We moesten allemaal een gelijkaardig menu bereiden. Dat startte met een vissoep met bijvangst, hertenrug met grondwitloof en als nagerecht drie minidesserts waarvan eentje met chocolade”, legt Marie-Louise uit.

“De gerechten werden allemaal tot in detail bekeken en uiteraard vakkundig geproefd. Er werd ook rekening gehouden met het maken van de gerechten en hoe vlot en rustig het allemaal verliep in de keuken.”

“Wedstrijdambassadeur van deze jubileumeditie was chef Viki Geunes van driesterrenzaak Zilte in Antwerpen en Peter Goossens van ’t Hof van Cleve stelde de jury samen. Dat zijn natuurlijk niet de minsten. Voor die mensen koken is al een hele eer, je kan je dan wel voorstellen dat de wedstrijd effectief winnen echt ongelofelijk is! Ik hou er een cadeaubon aan over, maar ik ben vooral enorm blij met de eer. Het staat mooi op mijn palmares.”

Marie-Louise is met de wedstrijd niet aan haar proefstuk toe. “Vorig jaar trok ik na een selectie naar Budapest voor de Europese Finale van Bocuse d’Or, een andere wedstrijd met wereldfaam. Het Belgische team waar ik deel van uitmaakte, stootte door naar de wereldfinale in januari 2023 in Lyon. Ik zal dan zelf niet in de box staan, maar ik supporter met veel plezier vanaf de zijlijn”, glundert ze. (Melissa Vanwijnsberghe)