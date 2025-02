Maddox en Nomma zijn eerste horecazaken met uniforme terrassen op Grote Markt

Horecazaken op de Grote Markt met een buitenterras krijgen tegen 1 juli 2028 een uniforme look. Pionier is Jonathan Beke van restaurants Maddox en Nomma. Daar staan al de eerste nieuwe terrasconstructies te pronken op de Grote Markt. “Het was een evidentie om er zo snel mogelijk werk van te maken en niet te wachten.”

Voor 1 juli 2028 hebben alle horecagelegenheden met een buitenterras op de Grote Markt de opdracht gekregen om over te stappen naar een uniforme look. De terrassen moeten uitgerust zijn met een horizontale zwarte overkapping en glazen wanden, gehuld in RAL7016-kleur. Wie niet wil investeren in een veranda, kan kiezen voor parasols in hetzelfde donkere kleur.

“Het was al van 2018 duidelijk dat onze veranda’s opgebruikt waren. Ze waren niet meer zo wind- en waterdicht en daarnaast zorgde de hellende luifel voor onduidelijkheid of de zaak open was. Maar vernieuwing op openbaar domein moet natuurlijk toegelaten worden. Na jaren overleg met het stadsbestuur waren er eindelijk duidelijke richtlijnen voor de terrasuitbreidingen. We krijgen wel vrije keuze van leveranciers. Wij kozen voor Willems Veranda’s.”

Jonathan is tevreden met het resultaat. “De reacties zijn heel positief. Het nieuwe ontwerp biedt niet alleen een open en ruimtelijk gevoel, maar verhoogt ook de zichtbaarheid van de zaken vanaf de Grote Markt. Twee derde is glaswerk en de screens houden de eventuele wind en koude tegen. Aan het plafond hangen terraswarmers. We voorzien ook steeds dekentjes op koude dagen.”

De terrassen van Maddox en Nomma bieden zo’n 60-tal plaatsen. “Het uniforme geheel toont ook dat het om één equipe gaat, maar eenmaal binnen heb je wel een andere look and feel.”

Investering van 140.000 euro

De transformatie vroeg een aanzienlijke investering van 140.000 euro. “Een serieuze investering, maar ik geloof in Kortrijk. Ik denk dat we nog maar aan de helft van onze capaciteit zitten. Het wordt een tweede Gent, daar ben ik heel zeker van. De stad blijft in vernieuwing en onze inwoners groeien. Er worden veel projecten uit de grond gestampt, dat zijn allemaal potentiële klanten. Wie eet niet graag buitenshuis? Het is een moment van ontspanning.”