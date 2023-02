Maak kennis met de Boury’s van morgen: drie West-Vlaamse topchefs over hun deelname aan Jong Keukengeweld

De komende weken kunnen jongeren zich weer culinair laten verwennen door de Sergio Hermans, Peter Goossens en Tim Boury’s van morgen. In West-Vlaanderen nemen dertien jeugdige topchefs deel aan ‘Jong Keukengeweld’. Wij schoven aan tafel bij Baptiste, Elien en Destin.

In maart en oktober kunnen 18- tot 30-jarigen zich culinair laten verwennen door de 54 jonge chefs van Jong Keukengeweld. Ook in onze provincie nemen 13 restaurants deel. Daar kunnen jongvolwassenen gedurende die twee maanden voor 59 euro smullen van een driegangenmenu, drankjes inbegrepen. Ontdek hier alle West-Vlaamse deelnemers!

Baptiste (30) – Lin’eau (Wielsbeke)

© JKG

Voor Baptiste Tieberghien (30) van Lin’eau uit de Wielsbeekse deelgemeente Sint-Baafs-Vijve is zijn deelname aan Jong Keukengeweld een fijn weerzien. Het is de eerste keer dat hij als chef deelneemt, maar als jonge chef in wording genoot hij meermaals van de jaarlijkse actie in maart en oktober. “Dat waren stuk voor stuk zeer goeie ervaringen. Als twintiger is je budget gewoon niet groot genoeg om kennis te maken met de fijnere gastronomische keuken. Ik vond het fantastisch om dat via Jong Keukengeweld dan wel eens te kunnen doen”, vertelt Baptiste, die onlangs werd verkozen tot Viskok van het Jaar. Hij stampte samen met zijn vriendin in 2019 Lin’eau uit de grond, waar een jong team elke dag het beste van zichzelf geeft.

“Dit zijn in de toekomst onze klanten”

“Seizoensgericht koken is een must voor mij, net als werken met lokale producten. We doen een beetje ons eigen ding ermee en proberen vernieuwend voor de dag te komen. Hopelijk kunnen we ook ons jonge publiek daarmee bekoren.” Zijn eerste deelname aan Jong Keukengeweld als chef wordt alvast getekend door veel enthousiasme. “Zo kunnen we de drempel verlagen voor jonge mensen om toch eens te proeven van gerechten die ze doorgaans niet voorgeschoteld krijgen. Voor hen is dat een unieke ervaring om hun horizon te verbreden, voor onze zaak is dat ook een slimme zet met het oog op de toekomst: zij kunnen onze potentiële klanten worden binnen vijf of tien jaar.”

Elien (24) – Vlass (Middelkerke)

© JOKE COUVREUR

Piepjong is ze nog, maar aan ambitie ontbreekt het Elien Verhulst (24) niet. Al zes jaar werkt ze in Vlass in Middelkerke, de familiezaak van haar vriend. Sinds vorig jaar mag ze zichzelf de chef van het restaurant noemen, nu mag ze met Jong Keukengeweld haar leeftijdsgenoten overtuigen van haar culinaire hoogstandjes. “Zelf ga ik al van op jonge leeftijd graag op restaurant, maar dat is logisch natuurlijk als je zelf in de sector zit”, glimlacht Elien. “Mijn eerste bezoek aan een sterrenzaak was op mijn 17de bij Marcus in Deerlijk, net voor ik daar stage ging doen. Die etentjes hebben mijn eigen ambitie zeker aangewakkerd.” Een ster, daar streeft Elien samen met het team van Vlass naar. Die droomt vertaalt zich in een uitmuntende service, verrassende smaakcombinaties en het fijnere dresseerwerk.

“Gaan eten draait om meer dan wat op je bord komt”

“We gaan graag creatief te werk met de klassieke keuken. De zee ligt bij wijze van spreken in onze achtertuin, dus er komt wel geregeld vis op onze kaart. Maar vlees en vegetarische gerechten zijn minstens even belangrijk voor ons. We brengen een hoog niveau op het bord, maar uit eten gaan is veel meer dan enkel het culinaire aspect. De kaas brengen we op een karretje, de tafels zijn stijlvol gedekt… en toch is de sfeer familiair. Geen stijf gedoe bij ons, elke gast moet zich op zijn gemak voelen. Een persoonlijke aanpak is belangrijk voor ons, zo deins ik er niet voor terug om mijn menu aan te passen aan bepaalde dieetvoorkeuren”, aldus Elien. “Want dat is net wat jongeren misschien afschrikt om gastronomische restaurants op te zoeken. Nu kunnen we hen tonen dat echt iedereen kan genieten van zo’n ervaring.”

Destin (31) – Bar Bulot (Brugge)

© JKG

Wat Destin Cannaert (31) van Bar Bulot in Brugge precies zal serveren aan de klanten van Jong Keukengeweld, weet hij nog niet. Maar het zal wel volledig in lijn liggen met de visie die hij elke dag uitdraagt in de keuken van Bar Bulot. “Om het met een Engelse term te zeggen: casual fine dining. We brengen verfijnde gerechten op het bord, maar je mag hier wel gewoon in een T-shirt komen eten. Geen ellenlange gangenmenu’s of hocus pocus. Ik denk dat dat de doelgroep van Jong Keukengeweld wel aanspreekt”, glimlacht Destin. “Maar bovenal staat het pure product centraal bij ons. We vergeten soms om trots te zijn op alles wat onze streek te bieden heeft. De Vlaamse klassiekers, op een juiste manier klaargemaakt, zijn echt goud waard. We grijpen tegenwoordig zo snel naar buitenlandse keukens, terwijl je zoveel kan doen met producten van eigen bodem. We moeten opnieuw focussen op wat we hebben. Dat willen we de jeugd graag bijbrengen.”

“Met mijn eerste spaarcentjes ging ik eten bij Sergio Herman”

Als jonge gast ging hij zelf geregeld op restaurant met de formule van Jong Keukengeweld. “Het is echt de ideale manier om twintigers te laten ontdekken dat gastronomie niet altijd stijf, duur of oubollig hoeft te zijn”, meent Destin. “Ik merk dat jonge mensen nu al vaker budget aan de kant houden om af en toe eens te kunnen gaan eten. Dat doet me plezier. Zelf spaarde ik daar ook altijd lang voor, zo ging ik met mijn eerste echte centjes naar Oud Sluis van Sergio Herman. Dergelijke initiatieven brengen onze stiel nog meer onder de aandacht, geen overbodige luxe tegenwoordig.”