Leuk valentijnsidee in Rhodesgoed (Kachtem): “Sfeer aan de single-tafel was vorig jaar opperbest, dus voeren we er een tweede in”

Na het succes van de eerste editie, pakt men in ‘t Rhodesgoed ter gelegenheid van Valentijn opnieuw een single-tafel. De eerste was meteen volzet, ondertussen zijn er nog enkele plaatsjes vrij aan de tweede tafel. “We zoeken vooral heren”, klinkt het.

Al bijna 13 jaar zijn Hilde Donck en Wim Degezelle de drijvende krachten achter Brasserie Rhodesgoed in het gelijknamige bos in Kachtem. Het organiseren zit hen ook in de vingers, geregeld pakken ze ook met events, zo passeren er (Vlaamse) zangers de revue en houdt men er geregeld ook een modeshow. Maar je kan er uiteraard heel het jaar door terecht, in de zomer ook op het ruime terras.

Ook Valentijn laat men er niet zomaar voorbij gaan, het hele weekend kun je er het Valentijnsmenu bestellen of gewoon à la carte eten. “En dat kan ook aan onze single-tafels”, zegt Wim. “Vorig jaar hebben we die voor het eerst ingevoerd. Op die avonden zie je meestal reservaties voor twee personen, uitzonderlijk ook wat bevriende koppels die komen eten. Maar we hebben in onze zaak één grote tafel waaraan elf personen kunnen. Vorig jaar lanceerden we het idee van de single-tafel en in een mum van die tijd zat die vol. Die mensen kenden elkaar op een uitzondering na niet, maar genoten met volle teugen. Er werd zelfs nog iemands verjaardag gevierd, de sfeer was opperbest.”

Ook dit jaar is de singletafel terug en al helemaal vol geboekt. “Daarom zullen we er een tweede plaatsen. Voor in totaal zowat 12 personen, die is ondertussen ook al voor de helft volzet, vooral door dames. We zijn dus op zoek naar nog wat heren om het evenwicht aan tafel te brengen.”