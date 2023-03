Leden van Culibel te gast in restaurant Kapelle in Middelkerke

Culibel, dat de culinaire vriendschap in Vlaanderen hoog in het vaandel draagt, streek voor haar maandelijkse bijeenkomst neer in restaurant Kapelle in Middelkerke, met Evelyn en Joachim Vandermeersch als joviale gastheren, goed voor een gezellig avondje genieten onder het thema Wijn & Gerecht.

Culibel-voorzitter Mario Afschrift (’t Oosthof, Snellegem) was in de wolken: “Culibel staat borg voor gastvrijheid en culinaire belevenis, volgens de regels van de kust. Het accent ligt op de vriendschap en vakmanschap. Collegialiteit is hier het ordewoord. Vandaar onze bijeenkomsten waarbij een volbloed wijnkenner de wijnen op de beste manier koppelt aan de gerechten van de chef. Hetgeen de crew van ons kersvers lid Evelyn Vandermeersch vandaag op tafel zette, was subliem. Wijnspecialist en sommelier Peter Nachtergaele zorgde voor de rest.”

Wijn & Gerecht

Hoe dan ook, de culinaire avond werd er eentje om duimen en vingers af te likken. Uit het fornuis toverden Evelyn en Joachim heerlijke gemarineerde Sint-Jacobsvruchten gevolgd door boterzachte filet van kalf met risotto en asperges. Wijnmeester zorgde hierbij dat telkens twee blind te proeven wijntjes het glas sierden. Afgevaardigd beheerder Geert Debrabandere (De Nieuwe Lekkerbek, Ruiselede): “Sublieme keuze telkens en verrassend hoe de smulpapen de herkomst van de wijnen wisten te benaderen. Ook dat is Culibel op zijn best.”

Het is duidelijk dat de Culibelleden ten volle genoten van hetgeen op tafel gezet werd. “Een avondje onder vrienden is het gezelligste wat we kunnen wensen”, gaf bestuurder Rik Vandermeersch (La Tulipe, Middelkerke) nog graag mee.

Culibel aan zee

Culibel is aan zee sterk vertegenwoordigd met de diverse restaurants. Het geheel is in goede handen van voorzitter Mario Afschrift geruggensteund door Geert Debrabandere, Johan Deceuninck, Guido Vandamme-Vinckier, Guido Neirynck, Alain Blancquaert en Rik Vandermeersch. Meer info via www.culibel.be (GKM/PG)