Kortrijks restaurant De Garage krijgt label Bib Gourmand

Inspecteurs van Bib Gourmand bekroonden dit jaar 22 nieuw restaurants met een Bib Gourmand 2023, een etiket voor restaurants die een goede prijs-kwaliteitverhouding aanhouden. Een van de restaurants is het Kortrijkse De Garage van de schoonbroers Fitzgerald Rigole en Tom Brys.

Tom Brys (55) en Fitzgerald Rigole (48) openden twee jaar geleden De Garage, in een vroegere garage met benzinepomp aan de Aalbeeksesteenweg 64-66 in Kortrijk. Ze maken er Vlaamse klassiekers met een twist: huisbereide vol-au-vent, varkenswangetjes met bier of steak van gerijpt Belgisch witblauw. Dit alles met verse, smaakvolle ingrediënten van lokale producenten.

Geen poespas

Nu kregen ze het label Bib Gourmand, voor restaurants met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. “We streven er altijd naar om de prijs en de kwaliteit in evenwicht te houden: eerlijk met alles, vers en zonder veel poespas en van bij ons en alles huisgemaakt. We waren verrast, maar zijn zeer tevreden met de onverwachte erkenning”; aldus Tom en Fitz, die niet onbeslagen zijn in de horecawereld.

Tom is gekend en bekend van Café Ballerina, Café Fernand en Track en zijn concept De Potjes. Fitzgerald is gepokt en gemazeld in de horecaverkoop en met een goede neus voor wijn en speciale bieren. “Tom is een kok met passie en creativiteit”, zegt Fitzgerald die de bar doet. “Fitz kan goed mensen ontvangen”, aldus Tom, die kookt. “We weten al jaren dat we samen iets gingen doen in de horeca en het dus ook gedaan hebben met onze De Garage.”