Knokke-Heist heeft opnieuw 7 nieuwkomers in Gault&Millau: “Het publiek hier wil kwaliteit, dan moet je als restaurant volgen”

Aantal inwoners: 32.687. Aantal restaurant in de nieuwe Gault&Millau: 37, waaronder opnieuw zeven nieuwkomers. Ja, Knokke-Heist blijft ook dit jaar dé culinaire hotspot van West-Vlaanderen. Een maand geleden stelde de kustgemeente nog haar eigen Gault&Millau-gids vol adresjes voor. Op zoek naar een verklaring voor het succes. “Er is een publiek dat kwaliteit kan appreciëren én daarvoor wil betalen.”

Nergens in West-Vlaanderen vind je als foodie zoveel restaurants met een vermelding in Gault&Millau als in Knokke-Heist. Dat is al enkele jaren het geval en ook in 2024 zet de trend zich voort. In vergelijking met vorig jaar krijgen er zelfs nog meer restaurants een vermelding. Alles samen zijn dat er 37, waaronder zeven nieuwkomers (zie kader onderaan dit artikel). En dat voor een gemeente met ‘amper’ 32.687 inwoners.

Tweedeverblijvers

Al moet je dat laatste met een stevig korreltje zout nemen. Waarom? Omdat de tweedeverblijvers daar eigenlijk moeten bijgerekend worden. Want zij gaan én vaak én vooral graag op restaurant. Dat beaamt ook chef Ignace De Savoye van restaurant De Savoye. “Als die mensen in het weekend of tijdens een vakantie komen uitblazen na een drukke werkperiode, gaan die effectief graag iets eten”, zegt Ignace. “Je moet het eigenlijk ruimer bekijken. We kunnen er niet omheen dat er in Knokke-Heist een welgesteld publiek komt en vaak ook leeft. Het is tegelijk een veeleisend publiek die kwaliteit op hun bord willen. Ze willen geld uitgeven, maar dan moet het ook lekker zijn. Als restaurant moet je volgen en die kwaliteit leveren.”

Wat wel duidelijk is: het hoeft niet noodzakelijk de complexere keuken zijn. Je hebt natuurlijk de sterrenzaken – Bartholomeus scoort opnieuw het hoogst in de kustgemeente met 18/20 – maar evengoed worden enkele lekkere brasserieën bekroond. Denk aan brasserie Rubens – een iconische zaak die bestaat sinds 1926 – die vorig jaar voor het eerst opdook in de lijst en ook dit jaar een vermelding krijgt. Grootmoeders keuken dus, maar wél opnieuw met kwalitatieve producten en aandacht voor details.

Sterrenchef Bart Desmidt van Bartholomeus verwoordde het succes van Knokke-Heist eerder zo. “Je moet naar het totaalplaatje kijken. We hebben én het publiek én de zee én een mooie omgeving. Er zijn hier veel mogelijkheden, dus ook veel goede restaurants.” Wat ook een factor is: sinds enkele jaren heeft Knokke-Heist een eigen gids van Gault&Millau. Dat lokt sowieso veel liefhebbers.

Uitdagingen

‘Het publiek’ is een woord dat vaak terugkomt, stellen we vast. Logisch, want zonder publiek geen restaurants. Maar toch, wat is er dan zo anders? “Het is de wisselwerking”, stelt bevoegd schepen Anthony Wittesaele (GBL). “Het publiek dat kwaliteit kan appreciëren, is aanwezig in Knokke-Heist. Maar daarnaast willen ze de prijs betalen voor kwaliteit. Als je dat hebt, trekt dat automatisch getalenteerde culinaire mensen aan. Ik ben alleszins enorm fier op de ondernemers in onze gemeente, zeker als je weet met welke uitdagingen zij elke dag opnieuw aan de slag moeten.”

Alleen vormen die uitdagingen een steeds groter probleem, pikt Ignace De Savoye in. “Het klopt dat we veel goede restaurants hebben. Alleen betekent dat jammer genoeg niet dat we ontsnappen aan de problematiek rond personeel”, zucht De Savoye. “Je ziet dat bepaalde zaken stoppen of veranderen naar een intiemer concept. Eén van de redenen daarvoor is dat het enorm moeilijk is om een equipe samen te stellen met geschikte mensen. Goed personeel vinden is echt problematisch aan het worden. Ja, ook in Knokke-Heist, ondanks onze vele vermeldingen in gidsen. Het probleem wordt hier alleen maar complexer, omdat gezinnen hier steeds moeilijker een woning vinden. Dus gaan ze vaak elders aan de slag. En uit de zee komt het personeel helaas niet. Dus ja, het klopt zeker dat we geconfronteerd worden met uitdagingen”, besluit Ignace. (MM)

Dit zijn de zeven nieuwkomers in de gids van 2024:

La Rigue 14,5/20

Dunas 13/20

La Sirène 12/20

Le P’tit Bedon 12/20

DeLy’s 12/20

Calypso 12/20

bablut. 12/20