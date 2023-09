Jonge fan Helena (11) schreef een brief en heeft nu haar eigen (kinder)burger bij Derry’s Frituur: “En hij smaakt superlekker”

Een handgeschreven brief van Helena Braekevelt deed friturist Thomas ‘Derry’ Deryckere overstag gaan. Het elfjarig meisje uit Oekene wou graag een kinderversie van de hamburger waar haar papa vaak met smaak van smulde. En op die wens ging Thomas in. Al kwam daar wel wat bij kijken.

Het gezin van Matthias Braekevelt en Annekatrien Vanacker met de kinderen Helena (11), Marthe (9) en Jakob (straks 6) gaat graag een frietje eten bij Derry’s Frituur. “Wij kiezen dan ook vaak een vleesje bij onze frietjes. Mijn papa neemt vaak een hamburger. Ik mag daar dan eens van proeven, maar ik krijg die niet helemaal op. Die is veel te groot mij”, is Helena van mening. De jongedame zette zich aan het schrijven en richtte een handgeschreven brief aan Thomas Deryckere, die sinds 2019 het eethuis langs de Armoedestraat in Rumbeke en pal langs de N36 uitbaat. “Ik was uiteraard gecharmeerd door haar vraag”, zegt Thomas. “Vooral ook omdat ze de moeite genomen had om in haar pen te kruipen. Op mijn beurt heb ik haar dan een brief gestuurd om te laten weten dat ik dat wel eens wou bekijken.”

Beenmergboter

Derry’s Frituur staat bekend om de hamburgers en viel er ook al mee in de prijzen. Ze heeft onder meer een topnotering in de Best Burger Benelux en een klant als Tim Boury die de hamburgers ook weet te smaken. Dat zegt al veel natuurlijk. “We stoppen er ook wel wat moeite in”, vertrouwt Thomas, die samen met zijn partner Shani Deleu de zaak runt, ons toe. “We hebben diverse Derry’s Burgers. Ons spek serveren we niet gewoon in een plakje, maar we maken er een soort confituur van met stukjes spek. Onze broodjes besmeren we ook met een boter die we maken van beenmergpijpjes. Dat geeft een extra lekkere smaak.”

“Ook onze leveranciers van de burgers en de broodjes zijn mee gestapt in het verhaal” (Thomas en Shani van Derry’s Frituur)

Helena schreef een brief en kreeg er eentje terug van de friturist. Resultaat: een hamburger op kindermaat die de jongedame uit Oekene zich liet smaken. © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Thomas en Shani begrijpen ook dat een grote burger op krijgen, niet voor iedereen is weggelegd. “We hebben zelf allebei een gastric bypass operatie ondergaan, we krijgen die zelf nauwelijks op.”

Savora-mosterd

De ‘volwassen’ Derry’s Burgers wegen 180 gram per stuk, de kidsvariant exact de helft. “We zijn met onze vraag naar onze vleesgroothandel Vandenbogaerde in Rekkem getrokken, die mensen zijn mee in ons verhaal gestapt en hebben een nieuwe lijn opgezet. Van hetzelfde vlees, de Angus Grand Cru, worden er nu kleinere burgers gemaakt.”

Maar een burger volstaat niet, ook een bijpassend broodje was nodig. “Patisserie Vandeweghe uit Bellegem heeft speciaal ook kleinere briochebroodjes voor ons gemaakt.” Op de kids burger, die vanaf nu ook verkrijgbaar is bij Derry’s Frituur, ligt ook een plakje kaas, groentjes en een lekker sausje. “Dat is een soort mayonaise, afgewerkt met Savora-mosterd. Die wordt door heel wat Franse chefs gebruikt en geeft een extra toets aan de saus.”

Primeur voor Helena

Het was natuurlijk Helena die de primeur kreeg en als eerste mocht proeven van de burger. “Heel lekker. Ik zal die hier zeker vaak bestellen. Ook mijn mama heeft al gezegd dat ze die kleinere burger bij haar frietjes zal eten.”

Helena, die school loopt in Oekene en in haar vrije tijd viool speelt, zingt bij het jeugdkoor van de Bosmolens en aan judo doet in Lendelede, is natuurlijk in de wolken met deze creatie. “Ik had het in school al aan mijn beste vriendin verteld, verder wist niemand het.”

© Stefaan Beel

Bij Derry’s Frituur worden de burgers geserveerd in een passend bord, maar wie die naar huis wil meenemen, krijgt een taartdoos mee. “Die hebben we speciaal laten maken voor onze burgers, zodat je die in authentieke staat thuis zou kunnen opeten. Voor onze kids burgers zullen we nu nog kleinere doosjes laten maken.”

Thomas’ vriendin Shani heeft al een burger die naar haar vernoemd is. “Die heeft een specifieke saus met wel tien ingrediënten en ook de kaas daarvoor bereiden we op een specifieke manier. Het is een cheddarkaas uit Engeland die we smelten tot een soort crème, daarna uitstorten op een plaat om er vervolgens een ring uit te snijden tot een plakje dat perfect past op de burger.”

Niet enkel Shani heeft nu dus haar eigen burger, ook Helena heeft die. “Waarom zouden we hem niet zo noemen?”, klinkt het. De Derry’s Helena Burger zag bij deze het levenslicht.

Thomas en Shani zien ook nog mogelijkheden. “We kunnen een kidsbox maken met die burger. Of vier van de kleinere burgers op een plank serveren met telkens een andere afwerking, zodat je met een gezelschap van de verschillende smaken kunt proeven.”

Een eethuis

Frituur Derry’s is ondertussen al een tijdje meer dan een frituur, het is een echt eethuis geworden met hamburgers als een van de specialiteiten. “Iedere maand werken we met een burger van de maand.” Deze maand is dat de Shani Grand Cru, waar je voor 12,5 euro heel wat smulwerk aan hebt. De Helena Burger is nu – in de frituur en via de webshop – ook al te koop aan 7,5 euro.

Voor de fotosessie werd uiteraard een superverse burger gebakken. Helena genoot met smaak van haar burger, terwijl papa Matthias zelfs kort na de middag nog een gaatje vond om die op te smikkelen. “Heel lekker!”, is het oordeel van papa en dochter.