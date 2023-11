Izegemse Koekoek na drie maanden al gesloten: “Het bleef veel te rustig”

Erkan Bicici laat de deuren van de Izegemse Koekoek gesloten. Op 24 augustus ging de zaak die zich specialiseerde in kip aan ‘t spit open, drie maanden later houdt de Gentenaar het voor bekeken.

Het had al wat voeten in de aarde gehad voor de opening er kwam. Erkan Bicici huurde het pand waar Hoppie 22 jaar aan een stuk van ‘t 25ste Uur een succes had gemaakt. Het werd compleet opnieuw ingericht als eethuis, maar uiteindelijk zal het maar drie maanden open geweest zijn. Blijkbaar vonden de klanten de weg niet naar de Hallestraat. “Het bleef gewoon veel te rustig”, legt Erkan uit.