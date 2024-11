In restaurant Prinsessehof in Emelgem zijn ze uitermate blij met Gault&Millau-notering, maar…: “Tevreden klanten primeren”

Izegem heeft er nog een restaurant met een Gault&Millau-notering bij. “Dit is natuurlijk een ferme opsteker, al blijven de dagelijkse tevreden klanten het allerbelangrijkste”, zegt Annelies Beeuwsaert die samen met haar man Francis Craeynest het restaurant runt.

Kortrijkzaan Francis Craeynest (58) had er al een andere carrière op zitten toen hij zich in de horeca waagde. Hij had ooit een sportwinkel, stapte daarna in de handel van tabakswaren en confiserie, maar uiteindelijk streek hij in Izegem neer. Restaurant Prinsessehof had al een hele geschiedenis. Het werd samen geopend met de eerste blok appartementen met dezelfde naam, Luc Houttekier was er jarenlang de patron. Beginjaren 2000 was het Tom Decoopman die het samen met Vincent Viaene runde. “Toen Francis in het verhaal stapte, liet hij het eerst nog uitbaten, maar al snel kwam hij ook zelf aan boord”, zegt zijn levenspartner Annelies Beeuwsaert (39).

Wijnkelder op zolder

Francis Craeynest is de man achter de schermen. “Hij is zelf geen kok, maar stuurt ons team van vier koks aan. Daar zitten ook twee Spanjaarden bij, dat heeft zo zijn leuke invloeden op de kaart die we kunnen presenteren. Denk maar aan de paella de luxe die hier vast op de kaart staat.”

“De wijnkaart is een uit de hand gelopen passie van Francis”

Sinds 2008 is het Francis zelf die aan zet is in het restaurant en er werd al vaker reikhalzend uitgekeken naar de Gault&Millau-noteringen. “Je hoopt er natuurlijk bij te zijn en na al die jaren is het zover. Ze moeten natuurlijk eerst eens langs komen voor je in aanmerking komt. Dat was nu het geval en we werden ook uitgenodigd op de uitreiking. Dat was een soort receptie, met heel wat collega’s en leveranciers. Een leuke namiddag die we die avond hebben bezegeld door zelf eens uit te gaan eten”, gaat Annelies verder.

Annelies, die uit Menen afkomstig is en van wie haar ouders een zaak als slager-traiteur uitbaatten, streek in de zaak neer toen ze hier op voorzet van een vriendin eens kwam bestellen. Ze bleef aan de patron kleven en de rest is geschiedenis. Annelies is als gastvrouw het gezicht van de zaak, zij doet de zaal. “Zeven jaar geleden hebben we het gebouw kunnen kopen. Dat was meteen ook het sein om heel wat verbouwingen te doen. We hebben hier nu ook een prachtige bar. Boven, eigenlijk op zolder, is onze ‘wijnkelder’. Naast het selecteren van uitstekend vlees is wijn ook een passie van Francis. Boven hebben we een tafel waar je kunt eten en ook een privé tasting kan doen. Het is een wat uit de hand gelopen hobby.”

Betaalbare lunch

Op dinsdag en woensdag is het Prinsessehof gesloten. De kaart van het restaurant oogt Frans-Belgisch. “We hebben een betaalbare lunch die goed aanslaat, maar er wordt uiteraard ook veel van de kaart gegeten. Omdat we veel trouwe klanten hebben, steken we een vlotte rotatie in onze suggesties. En we volgen met onze keuken ook de seizoenen. Nu staat er veel wild op het menu, het is ook ieder jaar uitkijken naar de eerste asperges.”

Bij een volle bezetting kan het restaurant op een avond wel 80 mensen bedienen. Het Prinsessehof beschikt ook over een prachtig terras aan het water. “Een enorme troef. De mensen kunnen daar echt van genieten.”

De Gault&Millau-notering ontlokte natuurlijk ook een stroom aan felicitaties. “Mijn telefoon stond niet stil”, getuigt Annelies. “Het doet natuurlijk deugd om die erkenning te krijgen. Je doet daar dagelijks en het jaar rond je best voor. Maar je mag er ook niet te veel van wakker liggen. We proberen hier iedereen die hier binnen wandelt goed te ontvangen en lekker te laten eten. Tevreden klanten primeren hier bij ons.”

Dankzij team & klanten

De score van 12,5 op 20 komt straks allicht op een bordje aan de ingang van het restaurant te hangen. Grote veranderingen op korte termijn zitten er niet meteen aan te komen. “We hebben al veel geïnvesteerd de jongste jaren. Nieuw sanitair is misschien nog iets dat op ons verlanglijstje staat. Maar verder gaan we vooral door op het elan waarop we bezig waren en waarvoor we nu beloond zijn door Gault&Millau. Dat is overigens een bekroning voor ons hele team. En het is ook leuk voor onze klanten. Vaak hebben ze gezegd dat we het verdienden, nu is het zover. En dat is ook mede dankzij onze klanten.”