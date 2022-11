In Moeke’s Keuken komt geen poespas op je bord

De authentieke Vlaamse gerechten zonder poespas op je bord. Dat is waar de nieuwe bistro Moeke’s Keuken aan de Rijselstraat voor staat. De horecazaak opent op vrijdag 4 november de deuren in het pand waar in vervlogen tijden café Breskens floreerde. “We serveren lekkere en ruime maaltijden uit de klassieke volkskeuken”, zegt uitbaatster Jesica Zoete.

Jesica (38) woont nu nog in Gistel, maar verhuist samen met haar zoon Imilio (13) naar het woongedeelte boven het nieuwe restaurant, dat in de namiddag ook als tearoom zal fungeren met ijs, vers gebak en andere desserts. Het interieur wordt ingericht zoals in de tijd van toen. “Alles draait rond authenticiteit”, vertelt Jesica.

“Back to the roots. Maaltijden met een riante portie tegen een eerlijke prijs. Voor pakweg hamrolletjes in kaassaus moet een klant uiteraard minder neertellen dan elders voor kreeft. Om een idee te geven: er zal wekelijks, naast de vaste kaart en de suggesties, een keuzemenu beschikbaar zijn voor om en bij de 25 euro. Heel betaalbaar dus.”

Budgetvriendelijk ouderwets

Jesica heeft ervaring opgedaan in de keukens van diverse horecazaken. “Ik zat al jaren met het concept van Moeke’s Keuken in mijn hoofd”, zegt ze. “Ik kwam er maar niet toe om ermee te starten, ook al omdat ik het ideale pand niet direct vond. Toen ik plots zag dat dit gebouw te huur stond, heb ik de immomakelaar gebeld en was het in minder dan een minuut beklonken (lacht). Het oude café straalt de sfeer uit die ik met mijn zaak wil oproepen. Alles is zo authentiek zoals ik het graag wil.”

“Mijn zoon Imilio is met de koksopleiding aan de hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge gestart. Na verloop van tijd zal hij me hopelijk in de zaak kunnen assisteren. Ik sta in de keuken en iemand anders zal de klanten in het restaurant bedienen. Uiteraard zullen de gerechten niet pardoes op de borden gegooid worden, maar het is anderzijds evenmin de bedoeling om er schilderijtjes van te maken zoals in gastronomische restaurants. Het uitgangspunt is dat er in tijden van crisis nood is aan meer budgetvriendelijke eetzaken. Dat is een gat in de markt. Lekker ouderwets is een term die bij mijn bistro past. Of noem het op grootmoeders wijze. Een degelijke maaltijd hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn.”

Koetong, niertjes, vette darm

Naast de vaste kaart met de traditionele Vlaamse keuken wil Jesica met haar suggesties een aantal vergeten gerechten weer opdiepen. Dan heeft ze het over koetong in madeireasus, gebakken niertjes of vette darm, runderlever, enzovoort. “Dingen die nu nog in weinig gezinnen op het bord komen, maar voor de kenners lekkernijen zijn”, zegt ze. “Voor elk wat wils.”

Moeke’s Keuken is op woensdagavond en donderdag gesloten, maar serveert voor de rest elke dag eten van 10.30 tot 21 uur, het moment waarop de keuken sluit. “Tijdens de openingsavond van vrijdag 4 november is er enkel een vast menu verkrijgbaar voor wie zich ingeschreven heeft”, aldus Jesica. ”Vanaf zaterdag 5 november is iedereen dan welkom voor een drankje, een hapje, een lunch, een diner of tearoom in de namiddag. Altijd met verse ingrediënten.”

Info: 0479 43 10 91, info@moekes.be