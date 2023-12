“Ik wil nu eindelijk eens tijd voor een relatie”: Tjessa Hemelaere neemt na 17 jaar afscheid van Brasserie 22 in Izegem

Tjessa Hemelaere (37), al 17 jaar het gezicht van Brasserie 22, opent op 23 december nog een laatste keer de deuren voor de sleutels definitief doorgeeft. Ook in het weekend van de kerstmarkt is ze nog open. “Er zijn hier al traantjes gevloeid, maar ik wil nu professioneel en in mijn persoonlijk leven graag een andere weg in slaan”, zegt Tjessa die zichzelf als een open boek omschrijft.

Tjessa Hemelaere rolde van nature in het horecamilieu. Haar papa Frankie Hemelaere was de eerste uitbater van de Brasserie. “Het pand is altijd eigendom gebleven van Hans Dutry, die vroeger hier Da Vinci uitbaatte. Ik werkte hier eerst voor mijn vader, de laatste tien jaar was ik de uitbater. En ik wil ook nog eens eigenaar Hans bedanken voor al die jaren…”

Door de jaren heen bouwde Tjessa een goede band op met haar klanten. “We hebben hier zoveel meegemaakt. Van een zwangere vriendin van wie het water hier brak, tinderdates of gewone afspraakjes die later uitmondden in een huwelijk, zelfs een trouwfeest hier in de zaak, maar jammer genoeg ook wel eens kletterende ruzie aan tafel. Er werd hier ook ingebroken en toen iemand dreigde te stikken, moesten we te hulp schieten.”

Tien procent korting

Maar Tjessa houdt vooral een goed gevoel over aan haar horecajaren. “Ik heb hier van alles gedaan, van de afwas tot in de keuken staan. Maar vooral het contact met de klanten was super tof. Persoonlijk ben ik ook een open boek. Ik vertel veel tegen demmensen en omgekeerd gold dat ook. Op de duur begin je zo de klanten echt te kennen. Sommige mensen zijn hier al afscheid komen nemen en daar kwamen dan wel eens traantjes bij.”

“Ik zoek een andere job, waarin ik meer vrijheid voor mezelf heb”

Tjessa is nog open tot en met zondag 17 december. “Dan is er hier kerstmarkt, reserveren kan nog. Er zal een beperkte kaart zijn, omdat het natuurlijk onze laatste dag wordt. En op het totaalticket geef ik tien procent korting voor wie die dag nog eens passeert.”

Met een hele equipe aan flexi’s en studenten hield Tjessa de zaak altijd draaiende. “Problemen om volk te vinden, heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik beschikte over een superteam, waarmee we hard werkten, maar ook veel leute hebben gehad. Ieder jaar gingen we met de hele bende ook op teambuilding. We spaarden de fooien en het bedrag in het fooivarken verdubbelde ik dan. Nu zijn we nog eens van plan om er op uit te trekken.”

Optreden De Wilfrieds

Na 17 december houdt Tjessa de grote kuis. “Ik moet ook de inventaris nog opmaken. Maar op zaterdag 23 december gaan we dan nog voor een allerlaatste keer open. ‘De Wilfrieds’ uit Ingelmunster komen dan over de middag optreden, zeg maar aansluitend op de markt. Eten zul je er die middag niet kunnen doen, maar we serveren nog voor een laatste een drankje. Ik hoop dat nog heel wat mensen eens afscheid komen nemen.”

Na 23 december is het dus niet meer aan Tjessa, eerder raakte al bekend dat vriendinnen Kathy Steelandt en Andy Demuynck de uitbating overnemen. “Zij starten op vrijdag 26 januari. Ik zal dan nog ook een handje toesteken bij de opstart, dat heb ik hen beloofd. Daarvoor zal ik eens wat vakantie nemen, want het was toch jarenlang hard werken. Ondertussen ga ik op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging. Ik sta voor veel open, heb ervaring in het runnen van een zaak, in het organiseren van events, HR en PR,… Ik wil nog altijd hard werken, maar zou ook graag meer tijd maken voor mezelf.”

Verhuisd naar Winkel

Tjessa woonde tot voor kort nog altijd in Passendale, waar de roots van de familie Hemelaere liggen, maar kocht recent een woning in Sint-Eloois-Winkel. “Daar heb ik ook wel nog wat werk aan, dat krijg straks prioriteit. En wil ik ook wel eens tijd maken voor een relatie. Dat was in al die horecajaren niet evident. Als je ergens met je partner naar toe moest, dan moest ik altijd afhaken. Alles stond in het teken van de zaak, zo heb ik ook mijn danslessen op gegeven. Als choreografe gaf ik ook tien jaar les, maar dat moest ik dus ook afbreken door mijn drukken bezigheden.”

De zaak loslaten zal niet makkelijk zijn. “Dat besef ik, maar ik denk er toch mentaal klaar voor te zijn. Er komt een nieuwe fase in mijn leven aan en ik kijk daar reikhalzend naar uit. De ervaring die ik heb opgedaan, wil ik nu ten dienste stellen van een andere job. Ik wil gerust nog altijd veel werken, maar liefst wel op een manier waarop ik mijn eigen agenda wat kan opstellen.”