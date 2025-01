“Ik kom uit de frietwereld, ‘t kriebelde dus al langer”: Frederic bouwde naast hun woning Oesfrituur voor Davinia (45)

In oktober 2022 opende Oesfrituur in de Wakkensesteenweg naast de woning van Davinia en Frederic. Dik twee jaar later zijn ze content de stap gezet te hebben. “Ik kom eigenlijk uit een familie van frituristen, het was altijd iets dat in mijn achterhoofd speelde”, zegt Davinia.

Frederic Cailliau is uit Kortrijk afkomstig, Davinia Steelant groeide op in Wakken en Ooigem. Sinds 21 jaar woont het koppel in de Wakkensesteenweg in Oeselgem. Het koppel heeft al twee volwassen kinderen, Cheyenne (21) en Chayton (18). Davinia werkte eigenlijk altijd in de ‘zachte sector’. “Zeven jaar lang was ik actief in een RVT in Kuurne, daarna startte ik hier bij ons thuis als onthaalmoeder. Ik heb hier in die 15 jaar heel wat kindjes en hun ouders zien passeren, iets wat ik altijd met veel liefde heb gedaan. En ik krijg af en toe nog een tekening of een knuffel van die kindjes. Het was een heel mooie periode.”

Maar er kriebelde bij Davinia toch iets. “Ik kom uit de frietwereld”, zegt ze onomwonden. “Mijn ma startte ooit nog de frituur op het Emelgemseplein in Emelgem (Izegem) op, ook haar oudste broer had een frituur én mijn jongste nonkel had er hier eentje in Oeselgem. En heel wat van mijn neven zijn in die wereld gestapt. Als kind heb ik ook nooit iets anders geweten, het was hard werken. En vaak verbleef ik bij peetje en meetje, mijn grootouders dus, maar als het kon, ging ik al eens mee helpen.”

Dubbele betekenis

Toen Frituur Merchie in Oeselgem stopte, zagen Frederic en Davinia een gat in de markt waarin ze konden springen. “Mijn man heeft met hulp van mijn stiefpa de frituur zelf gebouwd, op het gieten van de vloerplaat en het plaatsen van de ramen na deden ze alles zelf. Waar nu de frituur staat, was vroeger onze tuin met speeltuigen voor de kinderen van onze opvang. Tijdens de bouw van de frituur ben ik ook nog gaan werken in het rusthuis van Wakken. Maar in oktober 2022 was het zover, we konden openen.”

“Het zijn hier de klanten die zorgen dat er heel wat zaken bij komen op onze kaart”

Oesfrituur is een naam met een dubbele betekenis. “Het verwijst uiteraard naar Oeselgem, waar we wonen. Maar ook naar ‘oes’ frituur, onze frituur dus.”

En de trein was meteen vertrokken. “Behalve een spandoek hier aan de straat dat aankondigde dat onze frituur ging openen, hebben we geen reclame gemaakt. Ik was in aanloop naar de opening al gaan inlopen bij twee andere frituren, maar ik kende de stiel dus ook wel redelijk goed.”

De frituur is op maandag gesloten, de zes andere avonden van de week open en ook op vrijdag- en zaterdagnamiddag. “De opstart doe ik in principe altijd in mijn eentje. Mijn man gaat nog uit werken, hij zit ook ‘in het vet’. Dat is een grapje dat we vaak maken, hij werkt in de autosector, maar in de dienst na verkoop. Met het autovet komt hij dus niet veel in aanraking. Als hij ’s avonds thuis komt, springt hij meteen bij.”

Er zijn ook vier jobstudenten die helpen, waaronder ook de twee kinderen van het koppel. “En dat loopt goed. We kennen elk onze taak en zijn ondertussen al goed op elkaar ingespeeld.”

Veel volk leren kennen

De frituur oogt ook knus, binnen zijn er 16 zitplaatsen, vooraan in het tuintje ook evenveel. “In de zomer is het leuk buiten zitten, mooi uit de wind. Er houden hier dan ook veel fietsers halt. Maar ook heel wat mensen uit de brede regio uiteraard. Ze komen uit Oeselgem en alle omliggende gemeenten. Ik kende al behoorlijk wat volk door mijn vorige job en mensen die ik aan de schoolpoort leerde kennen, nu zijn er daar nog heel wat bij gekomen. Ook mensen met wie we een erg goede klik hebben, klanten die vrienden zijn geworden.”

Het voorziene wachtpintje, een Jupiler, heeft in de frigo al Duvel en Omer als buren gekregen. Je kan er ook al een glaasje cava of een wijntje drinken. “We zijn eigenlijk gestart als een ‘gewone’ frituur, maar alles wat erbij komt op de kaart of suggesties die blijven staan, is eigenlijk op vraag van de klanten. Aanvankelijk hadden we drie vaste burgers en een burger van de maand, nu zijn dat al zeven vaste burgers. Je kunt hier ook spaghetti, macaroni, ribbetjes en kippenbilletjes eten, in de winter witloofrolletjes met puree, in de zomer zijn er dan mijn americain-schotels… En het stoofvlees, vol-au-vent en de balletjes in tomatensaus, dat bereid ik allemaal zelf. Achter de frituur heb ik hier ook nog een keukentje. En daar maak ik mijn chocomousse klaar, die gaan snel de deur uit. Om hier te consumeren of om mee te nemen, het kan allemaal. Ook onze El Primo-ijsjes doen het zeker in de zomer goed.”

Frietjes als troef

De frietjes worden er door Davinia nog zelf handmatig door getrokken. “Dat is een van onze troeven. Ik zeg niet dat andere frietjes niet lekker zijn, maar de onze worden alvast door de klanten geapprecieerd. En daarvoor doen we het. We zijn blij dat we de stap konden zetten. Het is hard werken, maar een aangename job. Ook het contact met de klanten is super, er kan zeker altijd een babbel van af. Soms ook eens een serieuze als daar nood aan is. Oeselgem is een gemeente waar men er het leven probeert in te houden. En wij trachten daar ons steentje aan bij te dragen.”