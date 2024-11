“Iconisch barakske ingeruild voor een moderne frituur”: Katty en Philip al elf jaar in de Marktfrituur in Meulebeke

Katty en Philip starten in 2013 in de marktfrituur, toen nog een iconische barak naast de kerk met een geschiedenis van zowat 40 jaar. Ondertussen werken ze vanuit hun modern en goed uitgerust pand in de Holdestraat 8. “Het is hier uiteraard veel makkelijker werken en we kunnen hier ook 40 klanten een plaatsje bieden.”

Katty Sijmkens (52) en Philip François (52) wonen nu samen in Olsene. Katty is van Ruiselede afkomstig, maar woonde ook lang in Deinze, Philip is van Zeveren (Deinze) en samen werkten ze ook bij Versele-Laga in Deinze. Philip in de fabriek en Katty als administratief medewerker. “Op dat moment werden we 40 jaar en vroegen we ons openlijk af of we dat werk nog de rest van ons leven wilden doen. Het antwoord was nee, we wilden samen iets in de horeca starten.”

Elk een dochter

Van een frituur was toen nog geen sprake. “Een leuke lunchbar, dat zag ik wel zitten. Maar Philip zag zich niet voortdurend met een plateautje rondlopen. We hadden ook allebei vast werk en wilden toch wat zekerheid. Via mensen uit Aarsele kwamen we te weten dat de marktfrituur hier in Meulebeke over te nemen stond. We gingen eens luisteren, niet met het idee dat het iets zou worden. Maar toen we het verhaal achter de frituur hoorden, kon het eigenlijk niet mis gaan. We konden er ons broek niet aan scheuren, dus hebben we de sprong maar gewaagd. En dat hebben we ons niet beklaagd. Maar het was natuurlijk meteen hard werken, je moet veel inboeten op je privéleven. Ik had toen een dochter van 17, Philip eentje van 15.” Ondertussen zijn Joyce 28 en Lieselot 25 jaar oud en wordt Katty straks ook oma. “Begin maart bevalt mijn dochter, het zal een zoontje worden.”

“Ik verlang nu al tot ik met pensioen ben, ik heb heel veel hobby’s waar ik me dan op kan storten” (Katty Sijmkens)

De marktfrituur die vlak naast de kerk stond was ook jarenlang nog een echt frietkot. “We hadden er geen stromend water, we moeten dat van thuis mee brengen. Het was ook niet geïsoleerd, in de winter was het er barkoud, in de zomer stonden we er letterlijk te zweten. Maar het had natuurlijk ook zijn charme, het frietkotje heeft er meer dan 40 jaar gestaan.”

Katty en Philip waren in 2013 gestart, in 2020 volgde de verhuizing naar de huidige locatie waar vroeger Slagerij Koen en Ann gevestigd was. “We moesten op dat moment niet weg op onze oude locatie, maar er was toen al langer sprake van de heraanleg van de markt. Dus hebben we daar op geanticipeerd. We hebben het pand omgebouwd en konden ook veel zelf doen. We zijn gestart in wat later het coronajaar zou blijken te zijn. In het begin werkten we vooral met afhaal. Het voordeel hier is dat we uiteraard meer ruimte hebben. Vroeger in ons barakske hadden we enkele zitplaatsen, nu zijn dat er een pak meer. En eens corona achter de rug was, waren we hier helemaal vertrokken.”

Gemeentepolitiek

De marktfrituur draagt ook nog een extra deel in de naam ‘Friet en Fret’. “Dat hebben we toegevoegd omdat er al zoveel marktfrituren zijn en Friet en Fret dekt de lading en ligt goed in de mond.”

De frituur is open van woensdagmiddag tot zondagavond. “Telkens ’s middags en ’s avonds, enkel op zondagmiddag blijven we gesloten.”

In de frituur kun je online bestellen. “Maar die druk hebben we nu wat lager gelegd, tijdens corona volgden de klanten elkaar daar sneller op.” In de frituur zelf kunnen de klanten hun keuze maken via de orderkiosk. “Dat hebben we moeten doorvoeren, daardoor hebben we de handen vrij om de mensen vlot te bedienen. We hebben goede medewerkers, maar eigenlijk te weinig om alles altijd vlot te kunnen bolwerken.”

De klanten komen niet enkel uit Meulebeke alleen. “Ook uit de randgemeenten, zelfs uit Schuiferskapelle hebben we mensen die graag eens tot hier komen, vaste klanten ondertussen. We zijn zelf niet van Meulebeke, maar leerden hier ondertussen al heel wat mensen kennen. Zeker ook toen ze online bestelden, toen konden we namen op de gezichten beginnen kleven.”

Marktfrituur Friet en Fret staat bekend om de lekkere stoofvleessaus en de eigen bereide saté. “We marineren ons vlees zelf en kunnen à la minute ook extra verse satés bij maken.”

In de frituur werd de jongste weken de gemeentepolitiek druk bepraat. “Maar wij zijn niet van hier, dus moeten we geen stelling innemen”, klinkt het met een knipoog.

Cruisen met de motor

Het koppel gaat zeker nog een tijdje door. “Maar allicht niet tot ons pensioen. We doen het graag, maar je boet ook heel wat in aan sociaal leven.” En plannen voor de toekomst heeft Katty al. Er is natuurlijk het eerste kleinkindje dat op komst is, maar ze heeft nu al veel hobby’s. “Ik verlang al tot ik met pensioen ben”, lacht ze. “Ik volg nu keramiek aan de kunstacademie in Tielt, ik doe aan houtbewerking, ben creatief en heb mijn eigen projectjes. Ik zal me zeker niet vervelen de dag dat ik niet meer moet gaan werken. Maar dat is dus nog niet voor morgen.”

Ook Philip heeft zijn hobby’s. “We rijden graag met de motor, maar wel enkel bij droog en niet al te koud weer. En ik hou ook van barbecueën, ik volg daar regelmatig een workshop rond.”