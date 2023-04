Horecakoppel neemt brasserie van zwembad Krokodiel over in Middelkerke: “Voortaan kan je ook genieten van dagschotel”

De brasserie biij zwembad Krokodiel in Middelkerke is weer open. Op 14 februari hielden de toenmalige uitbaters het voor bekeken, maar Petra Planckaert en Axel Debacker nemen nu het heft in handen. “We willen er een leuke ontmoetingsplaats van maken en voeren ook een dagschotel in.”

Het nieuwe zwembad opende in december 2021 de deuren. De gemeente investeerde hierin 30 miljoen euro. De exploitatie is in handen van de Vita Groep die voor alles instaat, van redders tot cafetaria. De gemeente betaalt 1,5 miljoen euro per jaar aan exploitatiekosten. Na dertig jaar wordt het zwembad eigendom van de gemeente. De provincie sponsorde 100.000 euro, Sport Vlaanderen betaalde 1,1 miljoen euro. Maar de exploitatie van de cafetaria blijkt geen evidente zaak. De brasserie stond welgeteld anderhalve maand leeg.

Ervaring

Op 1 april 2023 heropenden Petra Planckaert en Axel Debacker opnieuw de zaak, ditmaal als uitbaters. “Ik werkte hier tot mijn vorige baas, Karel van de Veneziana me kwam terughalen en mijn man is hier gestart als flexijobber”, vertelt Petra. “We kennen dus de zaak en we willen van de brasserie van het zwembad terug een plezante ontmoetingsplaats maken waar mensen een biertje kunnen drinken en een hapje kunnen eten. Ik werk al dertig jaar in de horeca en ken dus het reilen en zeilen van een horecazaak.”

Haar man Axel Debacker is halftijds kok in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. “Deze job is goed combineerbaar met de uren van de brasserie. Axel werkt van 7 tot 11 uur en ruilt daarna de keuken van het ziekenhuis in voor die van het zwembad”, zegt Petra.

Aangepaste keuken

“We gaan ongeveer hetzelfde doen als de vorige uitbaters Anthony en Laetitia, maar we gaan de keuken wat aanpassen”, verduidelijkt ze. “Waar vroeger geen dagschotel te krijgen was, staat die nu wel op de kaart. We willen ook onze specialiteit invoeren: côte à l’os voor twee met een fles wijn. Dat doen we op vrijdag en zaterdag. Maar ook een snack zoals spaghetti of een croque monsieur behoort tot de mogelijkheden. Verder willen we vol-au-vent en stoofvlees serveren en er zullen visgerechten op de kaart staan. In de namiddag serveren we pannenkoeken en wafels.”

Brasserie Krokodiel zal elke dag open zijn van 10 uur tot rond 22 uur. Op maandag is de brasserie gesloten, met uitzondering van juli en augustus. (PG)