Het glazen huisje van allo raclette is terug: “Met de kwaliteitsvolle kaas van De Kaashoek Kortrijk”

Op het Jozef Vandaleplein staat voor de tweede keer het glazen winterhuisje van allo raclette, het racletteconcept van krokettenbar allo croquette van Ann Denys (46). “Ik wou graag iets doen dat er nog niet was in Kortrijk.”

Het verwarmde glazen huisje van 6 op 4 meter op het Jozef Vandaleplein – geplaatst door standenbouwer One Night Stands uit Kuurne – oogt strakker dan een chalet, maar is minstens even gezellig. Ann haalde nieuwe stoelen en kussens bij interieurzaak Art-Coco in de Wijngaardstraat voor een huiselijke sfeer en stemde zelfs de kleur van de glazen af op de vintage kaasbordjes. “Er is plaats voor 22 personen en ik werk slechts met één shift per avond. Het is de bedoeling dat mensen hier een hele avond kunnen blijven zitten en doorzakken. Raclette moet je op het gemak kunnen eten”, licht Ann toe. “In de zomer heb ik een heel leuk en groot terras, met allo croquette probeer ik op een unieke manier de zaak opnieuw naar buiten te brengen.”

De tiny house krijgt veel bekijks. Normaal wou Ann die plaatsen in de hoek bij de Sint-Maartenskerk, maar kreeg daarvoor geen toestemming van de Kerkfabriek. “Ik vroeg het aan Koen Byttebier of het glazen huisje eventueel op zijn terras mocht staan. Hij en zijn vrouw gingen direct akkoord en hebben ineens een avondje raclette gereserveerd. De handelaars op het Vandaleplein steunen elkaar en Stad Kortrijk doet veel voor haar ondernemers. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ook voor de steun van mijn man Gerald Pirlet (46).” Intussen heeft allo raclette een eerste succesvol weekend erop zitten. “Elke avond was volzet en de reservaties blijven goed binnenlopen. Het is een concept die echt aanslaat. Ik speel met het idee om in de toekomst ook eens enkele Marokkaanse avonden te organiseren, met bijpassend decor.”

Voor het raclettemenu betaal je 24 euro per persoon © Margot Demeulemeester MD

Voor het raclettemenu werkt Ann samen met Brigitte Duyck van De Kaashoek. “Voor 24 euro per persoon krijg je vier vleesjes zoals gebakken spek, gekookte ham, coppa, bresaola, en acht schelletjes van vier soorten kaas, waaronder kaas met graanmosterd, met peper, met truffel, met kruiden, gerookte kaas, Franse kaas, geitenkaas, … we wisselen af in ons assortiment. Mensen die twee keer komen zullen andere kaas of vlees kunnen proeven. Daarnaast krijg je krielpatatjes en brood, een frisse salade met rucola, kerstomaatjes en rode ui en zilveruitjes en augurkjes. Dagvers! Dus wie niet alles op krijgt, krijgt de rest altijd mee naar huis.”

Allo raclette is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 18.30 tot 23 uur en op de koopzondagen 10 en 17 december. Reserveren kan via de Instagrampagina van allo croquette of telefonisch op 0477/51.47.79. Vanaf 16 personen kan je de tiny house van allo raclette ook afhuren.