Henk Vandewiele van Te Lande pakt uit met nieuwe wijn: na de kip en de wijn nu ook het wijntoerisme

Henk Vandewiele is al ruim twee decennia de drijvende kracht achter Te Lande. Met Roood heeft hij ook een eigen wijnhandel, met Die Roooie (telkens met drie o’s) ook een nieuwe eigen wijn. En die is in het land en werd ook al geproefd en goed bevonden.

Henk Vandewiele is een Bruggeling die eigenlijk per toeval in Izegem neerstreek. “Ik was maître d’hôtel geweest in enkele restaurants en kookte ook 5,5 jaar in brasserie Zuidveld van mijn ouders. Dat is nu ondertussen Clos du Midi geworden en wordt gerund door mijn jongste broer. Julien Vandenbroucke, toen vertegenwoordiger van Maes, was kind aan huis bij mijn ouders omdat hun depot daar niet ver vandaan was. Ik was op zoek naar een eigen zaak en in het Brugsch Handelsblad had ik enkele zaken zien staan, waaronder het Oud Stadhuis (nu Al Gusto, red.). Julien dacht dat dat echt iets voor ons zou zijn en zo zijn we er aan begonnen. Izegemnaars kende ik niet, op Paul Seynaeve en Jo Rosseel na.”

“We wilden het café uitbouwen, bedoeling was in eerste instantie om er ook eten te gaan serveren. Maar het bleek een echt pintencafé. Voor ons werd er Stella geserveerd, wij waren verbonden aan Maes. Dat maakte het in het begin wat moeilijk, maar uiteindelijk hebben we daar zes mooie jaren beleefd. We verlengden ons contract per jaar, maar ik wilde op de duur een contract van negen jaar. Dat kon niet en zo maakten we de verhuizing naar Te Lande, we zijn hier op 1 januari 2001 gestart.”

Te Lande stond toen al bekend voor zijn kip aan ’t spit, 22 jaar later is dat nog een van je topproducten.

“Die kip hebben we altijd behouden. We hebben het interieur destijds wat aangepast, legden een nieuw terras aan en zorgden voor wat modernisering. En ook de kaart werd uitgebreid, je kunt hier nu veel meer krijgen dan enkel kip. Maar we blijven daarvoor natuurlijk bekend, Te Lande is en blijft een ‘kiekekot’ (lacht).”

Je gaat ook prat op de uitgebreide wijnkaart. Kreeg je die smaak al te pakken op school?

“Niet meteen, pas toen ik aan de slag was. In één van de restaurants waar ik werkte, kreeg ik de opdracht de wijnstock te maken. Dan stootte je daar op heel speciale flessen en mijn interesse was gewekt. Sommelier ben ik niet, maar ik volgde wel heel wat wijncursussen. Op die manier leer je al die wijntermen kennen. Via degustaties en veel proeven train je op de duur ook je smaakpapillen.”

Met Roood heb je ook een wijnhandel opgestart.

“Ik ben nu al ruim tien jaar intensief met wijn bezig, maar in corona besloot ik om ook een eigen handel te starten. We hebben een webshop waar je kunt kiezen, maar hier in Te Lande hebben we onze winkel geïnstalleerd. Mensen kunnen hier tijdens de openingsuren van het restaurant terecht. Maar ik breng ook aan huis, we staan voor alles open. Maandag was hier nu een degustatie waar we wijnen proefden uit Zuid-Afrika, Roemenië, Bulgarije, Moldavië, Italië, Frankrijk en Spanje. We hadden 35 flessen open staan.”

En je richt je nu ook op wijntoerisme?

“Ik was al enkele keren in Zuid-Afrika, maar nu staat er in september een vijfdaagse trip naar Roemenië gepland, waarop ook andere mensen kunnen intekenen. In maart 2024 trekken we dan op culinaire reis waar we toprestaurants met lekkere wijn zullen combineren aan de West-Kaap in Zuid-Afrika. Ook dat belooft opnieuw een topreisje te worden.”

Er is ook een nieuwe wijn uit!

“De eerste wijn die we lieten bottelen door Francois Haasbroek, daarvan zijn we nu nog de restjes aan het verkopen. Nu zijn we in zee gegaan met Niels Verburg, die in Zuid-Afrika met Luddite een familiewijndomein heeft. We hebben daar een aparte blend gemaakt met 70 procent Shirza en 30 procent Cabernet Sauvignon. Als verwijzing naar mijn zaak én Zuid-Afrika hebben we die Die Roooie genoemd. De wijn dateert van 2017 en heeft ook vier jaar op eiken vaten, waarvan 20 procent nieuwe eik, liggen rijpen en ondertussen ook op de fles. Hij heeft een mooie balans van fruit en kruiden, bevat rijpe tannines met een lange afdronk. Ideaal bij rood vlees of bij de barbecue. En vanaf nu is hij hier te koop of kan je hem proeven als je hier komt eten uiteraard.”

Te Lande is natuurlijk een gevestigde waarde in Izegem, maar hoe vergaat het de zaak na corona?

“Het is anders geworden. Corona heeft onze sector toch een serieus duwtje gegeven. De mensen eten wel nog op restaurant, maar ze doen het wat prijsbewuster. De tijd dat ze nog in de Irish Coffee vlogen na het eten lijkt voor velen voorbij. Maar gelukkig heb ik hier een zaak met een heel trouw cliënteel. Veel mensen uit de regio, maar soms ook oude kennissen uit het Brugse die afzakken.”

Hoe lang denk je nog verder te gaan?

“Ik kan ten vroegste in oktober 2025 met pensioen, dus zeker nog tot die tijd. Ondertussen is onze wijnhandel ook al goed uitgegroeid, daarmee zou ik wel nog een tijdje langer willen verder gaan.”