Harcha, msemen en tajine. De traditionele Marokkaanse keuken proef je bij La Creme

Sinds 1 juni vind je in de Kortrijksestraat, tegenover De Menenpoort Café, de Marokkaanse bistro La Creme van sympathieke Mohammed Kasmi (41). “Elke vrijdag kan je hier terecht voor heerlijke couscous.”

Mohammed woont in Rijsel en is afkomstig van Berkane, in het noorden van Marokko. Hij werkte negen jaar in textielbedrijf Vetex in Ingelmunster. “Toen het weekendwerk plots wegviel, heb ik mijn opties overlopen en koos ik voor een horecazaak. Met het beperkt aanbod van Marokkaanse restaurants is La Creme toch wel uniek in de streek. We zitten hier ook op een uitstekende locatie met veel passage en parkeermogelijkheden richting Heule of het Astridpark. Met een 150-tal plaatsen hebben we alleszins voldoende ruimte om iedereen te verwelkomen.”

De inspiratie voor de naam haalde hij van Marrakesh. “Daar heb je ook een restaurant met dezelfde naam. Ik vond het leuk klinken”, vertelt Mohammed. “Ik wil hier een rustgevende sfeer creëren om eventjes te ontsnappen aan de drukte. Mijn cliënteel bestaat uit verschillende nationaliteiten en culturen. In de middag komen veel vrouwen voor het ontbijt, ’s avonds zijn er meer mannen. Misschien heeft de voetbal daar iets mee te maken (lacht).”

Op de kaart staan tajines met kip of rund aan slechts 15 euro. Elke vrijdag serveert de vrouw van Mohammed, en tevens de chef-kok van de zaak, verse couscous. “Als voorgerecht hebben we twee soorten soep aan vijf euro: harira met kip en bissara op basis van erwten, beiden heel erg voedzaam. Zoals het hoort, steeds met brood, olijfolie, peper en zout. Als dessert kan je kiezen tussen Oosters gebak, taart of zelfgemaakte tiramisu. Daarnaast hebben we ook verschillende soorten smoothies en milkshakes.”

Tussen 9 en 14 uur kan je ontbijten bij La Creme. “We hebben een klassiek ontbijt of “le baldi”, een traditioneel ontbijt met onder meer harcha (panbrood gemaakt van griesmeel), msemen (een Marokkaanse pannenkoek), traditionele koffie of thee en verse sinaasappelsap. Onze gerechten vallen alleszins in de smaak. MMA-vechter Keita Losene komt bijna elke dag en zijn vrouw Kedist Deltour, voormalig Miss België van 2021, genoot ook al van onze keuken.”