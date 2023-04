Gratis aperitief voor wie op pantoffels naar bistro De Savatte gaat in Wervik

Wie vrijdag- of zaterdagavond gaat eten in bistro-fondue De Savatte op het Sint-Maartensplein in Wervik en daarbij zijn of haar schoenen thuis laat en op pantoffels komt, krijgt van de uitbaters een gratis aperitief. “We doen dat eigenlijk elk jaar om de verjaardag van onze tweede zaak te vieren”, zegt Sophie Bouteca.

Er is evenwel nog meer want Sophie en haar echtgenoot Johan Brugghe zijn jarig met een dag verschil. Johan wordt vrijdag 58 jaar, Sophie telt zaterdag 56 lentes.

De Savatte ging open in april 2016. In het pand was lang geleden schoenwinkel De Savatte gevestigd, vandaar de naam. Johan Brugghe en Sophie Bouteca van vishandel-traiteur ‘t Kabeljauwtje begonnen naast hun winkel met een tweede zaak. Onlangs is de menukaart vernieuwd.

Johan, die afkomstig is uit Moorsele, was achttien jaar kok en uiteindelijk chef in Hostellerie Klokhof in Kortrijk. Begin augustus 1999 begonnen ze in ‘t Kabeljauwtje. Sophie is afkomstig uit Kortrijk, maar haar moeder groeide op in Wervik. (EDB)