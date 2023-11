Gault&Millau 2024: Boury haalt monsterscore met 19/20

Maandag werd de 21ste verjaardag van de Gault&Millau Gids gevierd. Ook aan de top van de Belgische gastronomie zijn er enkele belangrijke stijgers in onze provincie: Boury in Roeselare behaalt een score van 19/20 en daarmee de hoogst mogelijke 5 koksmutsen. Bruut (Brugge) en Rebelle (Kortrijk) behalen 16/20 en daarmee eveneens 3 koksmutsen.

Boury in Roeselare behaalt een score van 19 op 20 en onttroont daarmee Hof van Cleve, dat dit jaar van eigenaar verandert. Peter Goossens kreeg wel een lange staande ovatie van zijn concullega’s.

“Gazze Geven”

“Zo een score, dat is fantastisch. Je zet je iedere dag in, of zoals dat wij dat zouden zeggen ‘gazze geven’. Je streeft altijd naar beter, fijnere keuken, diepere smaken. We hebben nu dit jaar ook een sterker team verworven. Met Boury academie trekken we meer en meer jonge talenten aan en we krijgen ook veel aanvragen van studenten. Dat zorgt allemaal voor een succesformule. We durven zeker nog verder dromen, we willen Boury nog verder uitbouwen, met dit team dat heel goed werkt”, klinkt het.

Beste cocktailbar in Brugge

Bar Ran uit Brugge won dan weer de award beste cocktailbar: “Het was echt een heel onverwachtse award, we zagen het niet aankomen, maar het is de kers op de taart. We hebben een maand geleden ongeveer een nieuwe menu gelanceerd, waar we heel lang aan zijn bezig geweest. Het zijn 14 nieuwe cocktails, gebaseerd op een uitgebreide kleurenstudie.”