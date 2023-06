Garnaalkrokettenfestival definitief uitverkocht: 2.000 extra tickets in één dag uitverkocht

Het Garnaalkrokettenfestival in Oostende is volledig uitverkocht. Ook de extra kaarten voor maandag 16 oktober zijn intussen de deur uit gevlogen, waardoor het eindtotaal op 6.300 tickets komt te staan.

Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober is het Garnaalkrokettenfestival volledig uitverkocht, waardoor organisator Toerisme Oostende vzw besliste een extra festivaldag toe te voegen op maandag 16 oktober. De interesse was duidelijk groot, want ook deze tickets gingen in minder dan een dag tijd over de toonbank. Hierdoor kunnen er straks nog eens 2.000 mensen meegenieten van dit exclusieve evenement.

Internationaal

“Gezien de enorme interesse, hebben we samen met de restauranthouders een oplossing gezocht om nog meer Oostendenaars en bezoekers te kunnen ontvangen. Toen ik ijverde voor die extra dag, had ik niet verwacht dat ook een doordeweekse maandag zó snel uitverkocht zou zijn. Onze Oostendse garnaalkroket blijft verbazen!” aldus burgemeester Bart Tommelein.

De bezoekers komen straks uit het hele land afgezakt naar Oostende en zelfs internationaal gingen er tickets de deur uit.