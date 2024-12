Frydate in de Lippenslaan is geen doorsnee frituur: “Bij ons zijn de ‘frykandellen’ vierkant”

Met onder meer een chocoladesaus van Dominique Persoone voor op de frietjes en vierkante frikandellen is Frydate in de Lippenslaan in Knokke duidelijk geen doorsnee frituur. “Mijn vader Philippe, die de frituur heeft opgericht, bedacht het idee van de andere en meer hoogstaande frituur”, zegt huidig zaakvoerder Arno Andries (23). “En van mijn moeder heb ik geleerd dat het ‘gefluister’ van de frietjes heel belangrijk is.

Op 18 mei 2023 opende frituur Frydate de deuren in de Lippenslaan 75. Door de omvang ervan – met ruimte voor maar liefst 100 mensen binnen en 40 op het terras – en de uitgekiende en moderne maar toch warme inrichting, bleek al vlug dat hier bijzonder ambitieuze frituristen achter zaten.

Van ouders

“Mijn ouders Philippe Andries en Katty Mortier gingen bijna 25 jaar geleden al van start met een frituur in Melle, waar onze familie vandaag komt”, zegt Arno Andries, die sinds mei 2024 samen met zijn broer Tibo de zaak heeft overgenomen van zijn ouders. “Mijn ouders wilden altijd graag aan zee wonen en werken. Dat hebben ze dan ook gedaan door naar Knokke te verhuizen en er een kledingwinkel te starten. Dat deden ze enkele jaren, maar dan hebben ze de kledingzaak verkocht om toch opnieuw in de frituurbranche te starten.

In 2014 begonnen ze iets verderop in de Lippenslaan frituur Must Eat, die ook wel succesvol was. Om dan dus in mei 2013 van start te gaan met het huidige concept Frydate in de Lippenslaan 75. Mijn broer en ik hebben altijd veel meegewerkt en zijn min of meer opgegroeid in de frituurbusiness. Ik durf wel zeggen dat mijn vader het idee van de andere en meer hoogstaande frituur op een goeie manier heeft doorgevoerd. En die ideeën willen wij nu verder goed uitvoeren en verfijnen.”

Eigen makelij

Typerend voor frituur Fryday is dat de meeste snacks niet ingekocht worden bij de grote, bekende leveranciers, maar vooral eigen makelij of volgens eigen receptuur zijn. “Zo’n 95 procent is eigen receptuur, zoals de frikandellen, bouletten, brochetten… Een frikandel is bij ons een ‘frykandel’, die gemaakt is van 100 procent kippenextracten, en die bovendien vierkant is van vorm. We willen dus echt wel het verschil maken”, zegt Arno Andries.

“Voor de brochetten werken we samen met de bekende slagerij Delaet uit Antwerpen. Die levert vlees van het brasvarken voor de varkensbrochettes en chateaubriand voor de rundsbrochettes. En dan hebben we ook nog eens brochettes van het huis met een mengeling van kip, runds, varken, blinke vink en witte pens voor wat wij ‘de ultieme brochette-ervaring van Frydate’ noemen.”

Saus van Persoone

Ook met de sauzen voor op de frietjes, zoals de ‘Choclàtansaus’ volgens een recept van chocolatier Dominique Persoone, proberen ze zich bij Frydate te onderscheiden van de doorsnee frituur. “Wij bieden die saus aan als een alternatief voor stoofvleessaus. Veel mensen denken verkeerdelijk dat dit een echte chocoladesaus is, maar eigenlijk zit daar maar tien procent cacao in. Het is meer een pittige en kruidige saus, waarvoor Dominique Persoon inspiratie heeft opgedaan tijdens zijn vele reizen naar Mexico.”

‘Zingende’ frietjes

Ook over de frietjes zelf wordt natuurlijk bijzonder goed nagedacht bij frituur Frydate. “Wij kiezen voor frietjes van negen millimeter dik en ze moeten luchtig en krokant zijn”, legt Arno uit. “De frieten worden zeven minuten voorgebakken op 143 graden en nadat ze zijn afgekoeld worden ze afgebakken op 163 graden. De duurtijd van het bakken is in handen van de frietjesbakker zelf en daarbij is het ‘geluid’ heel belangrijk. De frietjes moeten ‘zingen’ zei mijn moeder, die meer dan 20 jaar frietjes heeft gebakken, me altijd. We gebruiken overigens altijd plantaardige olie om in te bakken omdat de frietjes doordat minder zwaar op de maag liggen.”

Bij Fryday kun je je frietjes en snacks uiteraard gewoon aan de ‘toog’ bestellen, maar je kunt je bestelling ook plaatsen via een QR-code op de tafels, via digitale bestelzuilen of thuis online.

Nog zo’n detail: op de frietjes wordt nooit zout gedaan. “Op elke tafeltje staat zout en andere kruiden, zodat de klant zelf naar believen kan kruiden. En als je zout doet op frietjes die naar huis mee worden genomen, worden die te vlug slap door de werking van het zout erop”, geeft Arno Andries nog mee.