Frituur Natuur uit Marke daagt iedereen uit met de Smokey Satisfaction Challenge! Wie krijgt de hamburger in 7 minuten binnen? Onze reporter waagt alvast z’n kans

1,2 kilogram aan stevig vlees, een overdosis aan groenten, dikke plakken kaas en vers brood. Maak kennis met de Smokey Satisfaction Challenge! De uitdaging, waarbij de sterkste eters uit de streek elkaar de loef proberen af te steken, is het geesteskind van de mensen achter Frituur Natuur. Eten, een wedstrijd en een frituur? We maakten onze broeksriem los en waagden zelf onze kans!

Een knoert van een hamburger die in 7 minuten of minder naar binnen wordt gewerkt. Het lijkt een eenvoudige zaak al was dat buiten die West-Vlaamse toets gerekend. In de wereld van het competitief eten, want jawel dat is een ding, zijn Mike Huyse en Julie Meaux erin geslaagd Marke op de wereldkaart te zetten. “We hadden op een dag het zot in ons gat”, lachen beiden terwijl ze een verse portie friet aan de klanten van hun frituur serveren. “We hadden al een paar keer zo’n wedstrijden voorbij zien komen en wilden dat zelf ook proberen. Het moest natuurlijk volledig in de lijn liggen van de rest van onze menukaart: alles vers en lekker.”

Vier op twintig

We bestellen ons de Smokey Satisfaction Challenge, rekenen af en maken kennis met de regels van de uitdaging. Indien we erin slagen het geheel binnen de 7 minuten op te eten, krijgen we niet alleen een plaats op de wall of fame, maar krijgen we de hamburger aangeboden. “Een twintigtal lefgozers hebben het al geprobeerd, slechts vier zijn er ook daadwerkelijk in geslaagd!” Mike tovert een brede glimlach op zijn gezicht, terwijl hij het vlees op de grill gooit.

De gigantische hamburger, met een totaalgewicht die los over de kilo gaat, krijgt stilaan vorm en met die vorm komt ook het besef dat dit geen eenvoudige uitdaging zal worden. De timer wordt klaargezet, het startsignaal wordt gegeven en we beginnen er vol goede moed aan. Een taak die eenvoudiger lijkt dan het is want de afmetingen van de Smokey Satisfaction zijn ronduit indrukwekkend. Vanaf het eerste stukje dat onze mond bereikt is het duidelijk dat de traditie van de Belgische frituur nog steeds gewaarborgd blijft, zelfs bij competitief eten. Voor Mike en Julie was het duidelijk dat ‘vers’ nog steeds de leidraad moest zijn. De lokale bakker levert het brood en het vlees wordt op maat gemaakt.

Combinatie van

De tijd tikt genadeloos verder en het eindsignaal wordt gegeven. Hoewel we het vlees, de groenten en zelfs het perfecte spiegelei al hadden kunnen laten verdwijnen, was het brood het onderdeel teveel. Helaas slaagden we er niet in onze naam op de muur van de Markse Frituur Natuur te laten vereeuwigen. De bewondering van de andere klanten in de frituur was er dan weer wel. “Het is een combinatie van veel dingen”, glundert Mike. “Er is het competitieve aspect, natuurlijk levert het ook beelden op die op social media op heel wat likes kunnen rekenen en het is en blijft keer op keer de kunst van het maken van een lekkere hamburger.”