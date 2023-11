Frites À l’Heure is er vroeg bij. De frietjesbistro is gehuld in kerstsfeer

Eén feestdag van het jaar springt er bij Frites À l’Heure uit: Kerstmis. “Als we iets doen, doen we het goed”, zeggen Gregory Six (35) en Bram Wylin (31). Sinds gisteren tot half januari telt het interieur 23.000 kerstlichtjes, 20 grote en kleine kerstbomen en duizenden kerstballen en ornamenten.

Gregory en Bram willen – na twee dagen decoreren – tijdens de duistere dagen mensen opvrolijken met hun gezellig kerstinterieur. “Bij Frites À l’Heure zie je mensen met een glimlach binnenkomen, daarom doen we het. De kerstsfeer en gezelligheid vrolijkt mensen op, iets wat we soms missen in het Kortrijkse straatbeeld”, vertelt Gregory. “We kregen al veel positieve reacties. Mensen komen speciaal naar hier met hun team voor een kerstfeestje of eindejaarsactiviteit. We zijn er vroeg bij, maar we willen er lang van genieten.”

Tip: Frites À l’Heure is open op 25 december en 1 januari.