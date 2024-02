Fresh Artistics op Veemarkt viert 1 jaar bestaan met nieuwe naam en 100 gratis burgers

Op zondag 11 februari viert het hamburgerrestaurant Fresh Artistics feest. Ter ere van hun éénjarige bestaan pakken Sebastian Nowak (31) en Karolina Lach (36) uit met een nieuwe naam ‘Burgelicious’ en gratis burgers voor de eerste 100 klanten tussen 13 en 17 uur. “Wees snel, want het is first come, first served. We geven ook een glaasje cava voor alle aanwezigen.”

Het trendy hamburgerrestaurant met cocktailbar op de Veemarkt kiest voor een nieuwe naam: Burgelicious. “Na een jaar vol smaakontwikkeling hebben we besloten onze naam te veranderen om de focus op hoogwaardige smaken en kwaliteit nog duidelijker te maken. Deze nieuwe naam markeert een nieuw hoofdstuk in onze culinaire reis, waarin we extra nadruk leggen op de essentie van onze heerlijke burgers. We trakteren morgennamiddag de signature Grilled Beef Pleasure. Je kan de burgers zowel ter plaatse eten als ophalen.”

“Bij Burgelicious draait alles om toewijding aan slow food en ambachtelijke creaties. Er is een burger voor iedereen”

Met de vernieuwde naam willen Sebastian en Karolina niet alleen een frisse identiteit presenteren, maar ook hun merk toegankelijker maken. “We hebben onze menukaart volledig geoptimaliseerd met verfijnde smaken. Bij Burgelicious draait alles om toewijding aan slow food en ambachtelijke creaties. Er is een burger voor iedereen. Of je nu de voorkeur geeft aan een stevige rundburger, een sappige kipburger of een smaakvolle vegetarische burger.” En dat komt tot uiting in elk gerecht. Van huisgemaakte burgerbroodjes tot met de hand gevormde vleespatties, elk element bereidt Sebastian met de grootste zorg volgens zijn unieke recepten.

“Burgelicious gelooft dat passie de sleutel is tot kwaliteit. De cocktails en mocktails, samengesteld met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten, bieden gasten een ongeëvenaarde en verfrissende drinkervaring. Ik verras graag mensen met de expressieve smaken die de bar te bieden heeft”, zegt Karolina.