Flavourite Bruges moet Brugge nog sterker op gastronomische kaart zetten

‘Flavourite Bruges’: onder deze vlag bundelt Brugge voortaan alle initiatieven die de gastronomische troeven van de stad in de kijker plaatsen. In de maand maart loopt er een actie waarbij deelnemers elke week een bon van 50 euro voor een gastronomisch restaurant kunnen winnen. En intussen wordt hard gewerkt aan een vernieuwde editie van Kookeet.

Met tweesterrenrestaurant De Jonkman als locatie voor de lancering mag het duidelijk zijn: het stadsbestuur en de culinaire partners tonen zich bijzonder ambitieus met het nieuwe gastronomische koepelproject Flavourite Bruges. Onder deze noemer – een Engelse samentrekking van de begrippen ‘favoriet’, ‘smaken’ en ‘smakelijk’ – worden voortaan de initiatieven om de gastronomische troeven van Brugge in de kijker te zetten gebundeld. Chef Jonkman Filip Claeys toont zich alvast enthousiast en bood dan ook graag zijn accommodatie aan voor de presentatie.

“Flavourite Bruges is dé vlag die alle bestaande en nieuwe initiatieven kunnen gebruiken om te tonen dat ze trots zijn op de Brugse gastronomie. En we mogen ook echt wel trots zijn want Brugge, en bij uitbreiding de Brugse regio, heeft nog steeds de hoogste concentratie Michelinsterren per inwoner. En zo zal Kookeet bijvoorbeeld in de toekomst onder zijn naam ‘Flavourite Bruges’ vermelden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Op deze manier creëren we een culinair eco-platform dat mensen verbindt met en door de gastronomie. Wat Antwerpen is voor de mode, wil Brugge zijn voor de gastronomie.”

Foodies

Schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) wijst erop dat er nog meer dan voorheen zal samengewerkt worden met de wereldvermaarde hotelscholen, zoals Ter Groene Poorte en Spermalie, met de chefs zelf, met lokale en internationale foodies, gespecialiseerde onlineplatformen en producenten van kwalitatieve streekproducten.

Volgens projectcoördinator Vanessa Dehullu is de timing voor de lancering van het project geen toeval. “Wellicht hebben we het ergste van de coronacrisis nu wel achter de rug. Het is voor de mensen in het restaurantwezen al een heel erg moeilijke periode geweest en nu moeten we dus allemaal samen werken om opnieuw goed gelanceerd te geraken”, stelt Vanessa Dehullu. “Het aantal Michelinsterren in het Brugse is ook wel wat gezakt. Dat is zeker niet dramatisch, maar het is belangrijk om scherp te blijven.”

“Meer dan imagocampagne”

De initiatiefnemers benadrukken ook dat het meer is dan een imagocampagne. In de maand maart loopt er een eerste concrete actie waarbij er elke week een waardebon van 50 euro voor een gastronomisch restaurant te winnen is. Deelnemers moeten daarvoor in deze maand gaan eten in een van deze restaurants en een foto met hashtag Flavourite Bruges op sociale media plaatsen. En intussen wordt er ook hard gewerkt aan een de vernieuwde versie van Kookeet die dit jaar op 24, 25 en 26 september plaats heeft op de site van het Grootseminarie.

Deelnemen aan de wedstrijd kan via www.brugge.be/flavourite-bruges-reglement