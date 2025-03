Eten in je ‘eendje’? Petit Paris lanceert uniek concept tegen sociaal isolement

Zaakvoerder Vincent Vermaut (38) van eetcafé Petit Paris introduceert een uniek concept in Kortrijk om mensen uit hun sociaal isolement te halen: een blauw badeendje op tafel geeft aan dat je openstaat voor gezelschap.

“Veel mensen laten het om alleen te gaan eten, zeker ’s avonds”, zegt Vincent. “Je krijgt al snel de sociale stempel dat je geen vrienden of kennissen hebt. Ik merk dat dit voor veel mensen een drempel is.”

Hoe werkt het?

Het idee is simpel. Wie alleen komt eten of met een oneven aantal is en een stoel over heeft, kan aan de bar een blauw badeendje vragen. “Zet je dat op tafel, dan weten anderen dat ze mogen aansluiten. Ik wil mensen over de streep trekken die niet alleen durven te komen. Met het badeendje wil ik bij mensen een reflex creëren: als je iemand alleen ziet zitten, kan je vragen of die wil aansluiten. Het gaat erom sociaal contact makkelijker te maken.”

Vincent benadrukt dat het geen datingconcept is, maar bedoeld om sociaal isolement te doorbreken. “Iedereen kan gezelschap gebruiken. Soms zie je dat iemand die alleen zit eigenlijk op zoek is naar een gesprek, maar je weet niet goed of je iemand zomaar mag aanspreken. Dit maakt dat net iets makkelijker. Als je de affiche met de uitleg ziet hangen en merkt dat anderen een badeendje op tafel zetten, is de drempel lager om erbij te zitten of hen uit te nodigen.”

Exclusief etentje voor ‘eendjes’

Op donderdag 24 april organiseert Petit Paris een eerste etentje voor ‘eendjes’. “Mensen reserveren apart, maar we maken tafels van vier of zes. Aan een tafel voor twee zit je meteen heel intiem, als het dan niet klikt, is dat ongemakkelijk. Met vier of zes heb je altijd wel een raakvlak met iemand.”

Als de formule aanslaat, wil Petit Paris het concept twee à drie keer per jaar herhalen. Meer info of reserveren? Mail naar kortrijk@petitparis.be of bel 0473/72.58.53.