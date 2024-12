“Er is één gouden regel: niet besparen op je vet”: in Frituur ‘t Sloeberke weten ze hoe je de beste frietjes moet serveren

Carla was aan de slag bij de jeugddienst, Stefaan ruilde de motor- voor de frituurolie toen het koppel in 2018 ’t Sloeberke overnam. Dik zes jaar later zijn ze niet meer weg te denken uit het centrum van Ingelmunster.

Stefaan Baekelandt en Carla Beernaert, beiden 55, gingen in mei 2018 van start in Frituur ’t Sloeberke. De eerste uitbaatster was in 1993 Lindsey Herman, nu personeelsdirecteur in de brouwerij van haar man Xavier Vanhonsebrouck. Al snel kwam Ronny D’haenens in het verhaal, die ruim 20 jaar de frituur uitbaatte. Na zijn overlijden stond de zaak een tijdje leeg, maar dan achtten Stefaan en Carla hun moment gekomen. “Ik werkte in een garage”, zegt Stefaan. “Ik heb dus de vuile motorolie geruild voor de propere frituurolie”, lacht hij. Carla, van wie haar ouders jarenlang een wasserij hadden uitgebaat, werkte eerst als buschauffeur bij Mandelcar, later was ze aan de slag bij de Ingelmunsterse jeugddienst.

Krediet van de klanten

Samen een zaak runnen Carla droomde ook van een speelgoedwinkel hadden ze al langer voor ogen. Maar de zorg voor dochter Julie (30), die een zware beperking heeft, slorpte hen dermate op. Toen Julie naar De Branding mocht, waar ze vijf dagen per week verblijft, kon het koppel dat ook nog een zoon Gilles (32) heeft vol voor hun droom gaan. “We zijn medio 2018 gestart, maar toen waren er de werken aan de brug. Die ging op 9 juli 2020 open, maar toen was er ook al corona. Om maar te zeggen dat de sterren ons niet meteen gunstig gezind stonden. We hadden de cursus voor friturist gevolgd en daar hebben we toch wel heel wat kneepjes van het vak geleerd. We zijn ook vaak bij collega’s gaan kijken en hielpen zelfs mee om alles onder de knie te krijgen. En nu nog gaan we op onze vrije dagen graag eens langs bij collega’s. Door het plotse overlijden van de vorige uitbater moesten we wel heel wat zaken over het pand, op de benedenverdieping van Residentie Beukenhof, gaandeweg ontdekken. Het duurde wel een half jaar vooraleer we echt op volle snelheid waren, maar we kregen daarbij ook heel wat krediet van onze klanten.”

Dankzij trouw team

Na de heropening van de brug en de horeca na de coronalockdowns stond de trein helemaal op de rails. “Even hebben we overwogen om de frituur anders te gaan noemen, ’t Filoutje hadden we in gedachten en met de mensen van de brouwerij hadden we al afspraken over het gebruik van hun logo. Maar de naam ’t Sloeberke

was na al die jaren zo ingeburgerd dat we die eigenlijk niet mochten vervangen.”

Ondertussen is de frituur opnieuw erg druk beklant. “We zijn hier goed gelegen pal tegenover de markt, maar we hebben ook veel mensen van over het water, zelfs ook van Oostrozebeke. Maandag en dinsdag blijven we gesloten, dan gaat al onze tijd naar onze dochter. De andere dagen van de week zijn we ’s middags en ’s avonds open. We werken hier nu met een team van zes flexi’s en jobstudenten, het is ook dankzij hen dat we onze zaak kunnen draaiende houden.”

Vaste tafeltjes

Online bestellen kan bij ’t Sloeberke, er komt ook een bestelkiosk om niet in de rij te hoeven staan. “Maar we blijven een familiale zaak, gewoon bestellen aan de kassa kan altijd. We leveren nu ook elke avond aan huis op het Ingelmunsterse grondgebied en dat slaat enorm aan.”

“We lokken zelfs klanten van aan de kust voor Stefaans vispannetje”

Vrijdagavond is dé avond in ’t Sloeberke. “Dan staat de wachtrij tot buiten. Hier binnen consumeren kan ook, we kunnen hier 45 mensen een plaatsje bieden, op ons terras is nog eens ruimte voor 30 man. We hebben veel trouwe klanten, op zondagmiddag fungeren we zowat als restaurant. Heel wat mensen reserveren dan vaak hun vast tafeltje, er wordt dan ook geaperitiefd en biefstuk-friet is dan erg populair.”

’t Sloeberke staat voor verse bereidingen. “Stoofvlees, vol-au-vent… We maken alles zelf. We hebben zelfs vaste klanten uit Bredene, die dus van de kust komen speciaal voor het vispannetje dat Stefaan bereidt.”

Het koppel heeft een taakverdeling waarbij we ze elkaar zonder woorden begrijpen. “We doen gewoon elk ons eigen ding, bij het uitleveren wisselen we af, het voorbakken van de frietjes is voor Stefaan.”

Ook eigen picon

En die doet dat met de nodige expertise. “We zijn nog een van de weinige frituren die onze frietjes zelf doorsteken. Iedere levering van aardappelen, zeker als de seizoenen vorderen, is anders. Het voorbakken is dan ook telkens anders. Toen we met de frituur gestart zijn, kregen we van een ervaren iemand te horen dat je frietjes bepalen hoe je frituur beoordeeld wordt. Als je lekkere, verzorgde frieten serveert, dan komen de mensen altijd terug. En het vergt natuurlijk ook een investering, het vet wordt hier dagelijks vervangen. Dat kost geld, maar het geeft wel resultaat. Je smaakt dat meteen. Maar er is dus één gouden regel: bespaar niet op je frituurvet of olie.”

Op de menukaart prijken ook heel wat eigen specialiteiten. “Gepimpte frietjes zijn zeer populair bij ons, je hebt de bekende zoals een Julientje en een Rombout, maar bij ons staat er ook Friet Danny op. Dat is gemaakt naar de wens van een klant: grote bak friet met stoofvleessaus, een gebakken lookworst in stukjes, de drie bickysauzen en verse uitjes erop. Je moet al een goede eter zijn om dat op te krijgen, maar het wordt nu al veel gevraagd door andere klanten.”

Maar ook bij de aperitieven staat iets van eigen makelij. “Onze picon wordt hier wel geapprecieerd. Dat is een uniek recept waarbij ik de ingrediënten letterlijk afweeg.”

Eindejaarsactie

Ingelmunster is een levendige gemeente waar er vaak iets te doen is op de Markt. “Daar pikken wij natuurlijk ons graantje van mee. Maar we ondersteunen zelf ook veel jeugdverenigingen, die jonge gasten komen hier graag over de vloer. En met eindejaar pakken we uit met een spaaractie. Wie in december vier keer om friet komt, heeft een volle stempelkaart. Bij de loting kunnen de winnaars voor veertig weken lang gratis een middelfriet winnen. We zijn ook een Best-Frit-frituur, daar halen we telkens topscores. De laatste keer zelfs 99,8 procent, net geen honderd. Het was letterlijk een kruimeltje dat ons die perfecte score kostte.”

Veel tijd voor hobby’s heeft het koppel niet. “We gaan graag nog eens op reis, we waren recent in Benidorm en hebben een caravan in Nederland. Maar we geraken er te weinig.”

Ezel op het terras

Stefaan en Carla zijn klaar om er nog enkele jaren bij te doen. “Het is hard werken, maar we amuseren ons. We praten graag met onze klanten, we lachen ook wat af. Weet je dat hier ooit eens een ezel is binnen geweest. Nu ja, niet helemaal. Het waren mensen uit Emelgem die met hun huisdierezel op stap waren. Hij heeft zijn kop eens binnen gestoken, maar heeft zich dan met zijn baasjes op het terras gezet. Die hadden natuurlijk wel wat bekijks.”