Eline Coppens (37) al 15 jaar de drijvende kracht achter Kopje Koffie: “Bij goed weer zijn de Batjes in Izegem altijd een topper”

Omdat ze zelf meestal in de keuken staat denken veel mensen dat haar mama Els eigenlijk de uitbaatster is van Kopje Koffie, maar het is Eline Coppens (37) die vanuit de keuken de zaak aanstuurt. En uiteraard kijkt zij ook al uit naar de Batjes en het BK wielrennen.

Kopje Koffie is ondertussen ook al jarenlang een vaste waarde in het Izegemse horecalandschap, maar uitbaatster Eline Coppens treedt niet graag in de spotlights. Tijd voor verandering dachten wij.

Wanneer ben je hier terecht gekomen?

“In januari was dat al 15 jaar geleden, ik was amper 21 jaar toen ik hier startte. Ik had enkele jaren ervaring in een restaurant en mijn ouders moedigden me aan om iets voor mezelf te zoeken. We zagen dat dit hier te koop stond en hapten toe. De zaak bestond al enkele jaren en werd toen gerund door Sally Vandecasteele, die heeft trouwens nog enkele maanden mee gewerkt. Daarvoor werd het pand helemaal gerenoveerd. Het is een oude burgerwoning die schoenfabrikant Paul Decoene in 1902 had laten bouwen en die later helemaal gerestaureerd is met respect voor de originele elementen.”

Maar je woont hier niet?

“Niet meer. We hebben een tijdlang hierboven gewoond, dat had natuurlijk zo zijn voordelen. Nu zijn we verhuisd naar Ooigem. Mijn partner Davy is zelfstandig vloerder, hij kan wel wat extra ruimte gebruiken. En ook door de komst van onze dochter was het hier wat te klein geworden. Ze gaat trouwens in Ingelmunster naar school, ik kan ze afzetten op weg van Ooigem naar hier.”

“Tijdens het BK zetten we een toog aan de overkant van onze zaak”

Kende je meteen een goede start?

“Ik meen me te herinneren dat er toen werken waren aan de Grote Markt. Vroeger was de zaak ook ’s avonds open, maar omdat mijn partner ook zelfstandig is, moest ik wat schipperen qua openingsuren. En ik heb altijd kunnen rekenen op de steun van mijn ouders (Marc Coppens en Els Vanpoucke, red.). Die kwamen nochtans niet uit de sector, mijn papa is schilder, mijn mama kapster.”

En je mama is hier ook dagelijks aanwezig.

“Ja, zij doet de zaal en komt zo veel in contact met de klanten. Daardoor ook dat veel mensen denken dat zij eigenlijk de zaakvoerster is, maar ondertussen ben ik beneden bezig in de keuken. Ook mijn zus komt vaak helpen, maar zij bevalt in augustus, dus daar zal straks een einde aan komen.”

De zaak heet Kopje Koffie, maar die vlag dekt de lading niet volledig, zeker?

“Ik heb destijds de naam behouden, maar heb daar eigenlijk spijt van gekregen. Door de naam hebben de passanten soms niet door dat je hier ook iets kan eten. We hebben slaatjes, specialiteiten als stoofvlees en vol-au-vent… Geen heel uitgebreide kaart, maar allemaal super vers. Ik doe het in de keuken ook allemaal in mijn eentje. Dat lukt, maar als ze met twee aan het bestellen zijn, is het wel vaak alle hens aan dek. Maar een goede voorbereiding doet veel natuurlijk. We zijn, behalve op woensdag, zon- en feestdagen, iedere dag open van 11 tot 18 uur. ’s Middags kun je hier lunchen, in de namiddag serveren we allerlei lekkers.”

Jullie terras ligt als enige aan de oostelijke zijde van de Grote Markt. Een troef?

“In de late namiddag en ’s avonds hebben we hier volop de zon, ’s morgens is dat minder. Maar ’s avonds zijn we niet meer open, maar tijdens de Batjes wel natuurlijk.”

Voor de zaterdagmarkt openen jullie twee uurtjes vroeger om 9 uur.

“Die markt is goed voor ons, al zie je natuurlijk in deze periode van het jaar dat de mensen liever aan de overkant in de zon zitten. Wij kijken hier ook uit op de achterkant van de marktkramen, maar sinds de verhuizing van alle kramen van de Korenmarkt richting Grote Markt is dat voor de andere zijde van de markt ook het geval.”

Voelen jullie ook de gevolgen van het nieuwe bereikbaarheidsplan of de werken aan de centrumbrug?

“Er is hier alleszins minder volk op de been, maar aan wat dat ligt…? Ook wij moeten het nog wat gewend raken, je hebt nog altijd de neiging om naar de verkeerde kant te kijken voor het aankomend verkeer als je de straat oversteekt. En als je ziet hoeveel chauffeurs hier nog in de verkeerde richting rijden, dan zijn er nog wel wat mensen die het nog niet in de vingers hebben.”

Je maakt ook deel uit van de nieuwe vzw van de Batjes. Wat verwacht je ervan?

“Goed weer betekent sowieso dat het voor ons een topweekend wordt. De weersvoorspellingen zien er goed uit en nu zullen we eens ’s avonds kunnen genieten van de zon op ons terras.”

En de week erop is het BK wielrennen met epicentrum op de Grote Markt.

“Ons terras tegen de gevel zullen we moeten wegnemen, dat moet plaatsmaken voor de toeschouwers die willen passeren. We zullen ook zelf de straat niet kunnen oversteken, dus zetten we aan de overkant een toog en spelen we voor één dag café. Misschien verkopen we ook wel braadworsten, dat moeten we nog bekijken. En ik heb er ook geen idee van welke volkstoeloop dat zal teweeg brengen. Ook hier zal het weer allicht een grote rol spelen.”