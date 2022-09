Elien Verhulst (Vlass) finalist Pierre Wynants Trophy: “We gaan om te winnen”

Elien Verhulst uit Middelkerke, al zes jaar aan de zijde van chef-kok Stefaan Lauwereins in het gereputeerde restaurant Vlass, neemt op woensdag 23 november in Flanders Expo in Gent deel aan de finale van de prestigieuze culinaire wedstrijd Pierre Wynants Trophy 2022. “We gaan met onze ploeg om te winnen”, zegt de 24-jarige Elien beslist.

In een organisatie van de Mastercooks wordt de tweejaarlijkse culinaire wedstrijd Ster van de Belgische Keuken, intussen de Pierre Wynants Trophy, betwist onder chefs tussen de 23 en 38 jaar. Elke finalist pakt uit met een eigen ploeg, bestaande uit een keukenhulp, een sommelier en een coach. Elien Verhulst kan voor de wedstrijd rekenen op keukenhulp Shane Verkest (uit Zuienkerke), sommelier Kenzo Lauwereins en coach Stefaan Lauwereins, zeg maar het zowat volledig team van restaurant Vlass.

Elien was van kindsbeen af gebeten door de kookmicrobe. Ze trok dan ook naar hotelschool Ter Duinen in Koksijde en studeerde af in 2017. Intussen staat ze al zes jaar aan de zijde van Stefaan Lauwereins, de vader van haar vriend en sommelier Kenzo.

Tweede wedstrijd

“Dit is pas mijn tweede culinaire wedstrijd, en ik ben blij dat ik de finale heb gehaald. Winnen zou fijn zijn, maar ervaring opdoen en een goed figuur slaan is hier ook aan de orde. We gaan ervoor!”, stelt een vastberaden Elien Verhulst.

Zij neemt het op tegen deze vier: Michaël Van Liere (restaurant De Kruidenmolen, De Haan), Curtis Mulpas uit Waver, Igor Snyders uit Oupeye, en Nicolas Tournay uit Courcelles, die in 2020 al de prestigieuze prijs Prosper Montagné op zijn naam schreef. De vijf finalisten zetten hun gerechten tot drie maanden na de finale op de kaart van hun restaurant.

Belgische producten

Deelnemen aan de Pierre Wynants Trophy betekent een duidelijke ode aan de Belgische producten. Elien Verhulst: “De opdracht bestaat uit het klaarstomen van een volledige maaltijd voor veertien personen. Het voorgerecht wordt gebouwd rond knolselderij, te combineren met seizoensproducten die we krijgen uit de Mystery Box van de Brusselse Vroegmarkt. Het hoofdgerecht is een eigen creatie rond de Vis van het Jaar, zeg maar garnaal. We besluiten met een nagerecht op basis van chocolade Callebaut.”

Bij die gerechten hoort een gepast glas. Sommelier Kenzo: “Bij het voorgerecht wacht een glas een Belgische Ruffus Brut Sauvage. Bij het hoofdgerecht hebben we de keuze tussen een Blond, Donker of een Tripel Kasteelbier. Bij het nagerecht wacht een Rombauts Espresso Royal.”

Topteam

Voor de ploeg van restaurant Vlass worden het boeiende weken.

“Fijn dat ik mag rekenen op het hele team. Behalve op sommelier Kenzo, hulpchef Shane en coach Stefaan, kan ik ook een beroep doen op de tips van een ervaren zaalmeester als Tinneke. De trofee zou voor hen een mooi geschenk zijn”, besluit Elien Verhulst.