Elien Verhulst (VLASS) en Lien Vandeputte (Réliva) strijden voor de titel van Lady Chef Of The Year 2023

De culinaire verkiezing ‘Lady Chef Of The Year’ is terug van weggeweest. Door een heus team van chefs, recensenten, foodies en jousnalisten werden 15 vrouwelijke chefs van over het hele land geselecteerd die in aanmerking komen van deze titel. In dat lijstje prijken ook twee West-Vlaamse namen: Elien Verhulst van VLASS in Middelkerke en Lien Vandeputte van Réliva in Brugge.

“We hebben fantastische chefs in ons land, maar hoe komt het dat de doorsnee Belg steevast een lijstje met mannelijke chefs kan opnoemen, maar amper vrouwelijke? Het ontbreekt België nochtans niet aan talentvolle vrouwelijke chefs. Tijd dus om ze in de kijker te zetten en zo ook jonge toekomstige chefs te inspireren en te motiveren”, klinkt het bij de organisatie van Lady Chef 2023.

Al 20 jaar geleden

De Lady Chef Academy – de 50-koppige jury waar onder meer de mannelijke Michelinchef uit Brugge Filip Claeys in zetelt – zal uit die selectie van 15 topchefs slechts vijf namen officieel nomineren. Zij zullen het tegen elkaar moeten opnemen tijdens een heuse kookchallenge. Wie de meest creatieve, innovatieve en verfijnde gerechten op tafel kan toveren, zal eind oktober gekroond worden tot Lady Chef Of The Year 2023′.

Het is al 20 jaar geleden dat er nog een West-Vlaamse zichzelf ‘de beste vrouwelijke chef van het jaar’ mocht noemen, toen de eer in 2003 naar Christa Cappelle van La Tulipe in Middelkerke ging. In 2000 won Solange Bentin van Hostellerie Kemmelberg in Heuvelland, in 1996 was dat Patricia Desmedt van ’t Oud Konijntje in Waregem, in 1995 Mia Segers van Ten Beukel in Marke en in 1993 Rita Buysens van Bel Air in Koksijde