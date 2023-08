Eethuis Jeanine gaat verder als bistro in vroegere locatie Farahilde op de Korenmarkt: “Meer ruimte om vele klanten te ontvangen”

Eethuis Jeanine werd twee jaar geleden in het leven geroepen door Patrick Lecluse en Jürgen Tytgat. Door het succes van de zaak is een verhuizing naar een groter pand een noodzaak. Hun oog viel op Foodbar Farahilde dat sinds enkele maanden gesloten is. “Nu moesten we klanten weigeren, dat doet niemand graag.”

Op 19 augustus 2021 openden Jürgen Tytgat en Patrick Lecluse eethuis Jeanine in de Roeselaarsestraat, pal tegenover de ingang van het ziekenhuis en naast ‘t Belfort. Jarenlang was er tearoom Capri gevestigd. Het koppel veranderde de naam naar Jeanine, een ode aan hun moeders die allebei zo heetten. Jürgen had ervaring als bakker, Patrick als kok. “In eerste instantie was het vooral Jürgen die hier actief was, ik hielp op mijn vrije dagen. Bij de start moesten we ons nog aan de coronamaatregelen houden, maar eens dat achter de rug was en wij volledig van start konden gaan, is de bal aan het rollen gegaan.”

“Je zal ook op de Korenmarkt gewoon iets kunnen komen drinken. Iets eten is zeker geen must”

Toen Patrick ook volledig in de zaak kwam, breidde de kaart ook verder uit. “We serveerden hier nu al dagschotels en weekendmenu’s, maar we zaten hier natuurlijk wat krap behuisd. Klanten weigeren, dat doet niemand graag. Dus tastten we onze opties af.”

Succesnummers

Foodbar Farahilde in het vroegere pand van de familie Nonkel en waar eerder al Outrance Foodbar zijn onderkomen had, kwam plots vrij te staan. Uitbaatster Veerle Mistiaen heeft ondertussen al haar job in het stadhuis opnieuw opgenomen. “Dat leek ons een goede opportuniteit. De zaak staat tiptop in orde, wat kleine aanpassingen en we kunnen van start gaan. Zo zullen we ook onze eigen touch geven aan het interieur geven en het aantal zitplaatsen binnen optrekken tot 48. We zullen buiten ook een mooi terras uitbouwen en mikken daar op een 40-tal plaatsen. Bovendien is er achteraan de zaak ook nog een zaaltje voor een 30-tal personen dat tot nu gebruikt werd als bergruimte. Ook dat willen we open stellen, voor kleinere feestjes of rouwmaaltijden.”

“Voor onze locatie in de Roeselaarsestraat zoeken we nog een overnemer”

Ook het concept van Jeanine wordt bijgestuurd. “We nemen ook enkele zaken over van Farahilde, uiteraard de producten die goed liepen. Zo zullen we nu ook ontbijt geven, wat ervoor zorgt dat we al om 8 uur openen. Ik zal de producten ook zelf maken”, oppert Jürgen. Ook de poke bowls, voornamelijk afhaal, zullen aangeboden blijven. “Maar uiteraard brengen we ook onze eigen succesnummers mee. We zullen ook hier dagschotels geven en kun je op de kaart ook kiezen uit heel wat gerechten: van croques over slaatjes tot steaks.”

De openingsuren staan nog niet helemaal vast. “Omdat er op maandag al veel gesloten is in Izegem, denken we van dinsdag onze sluitingsdag te maken. We blijven echter een dagzaak, ‘s avonds zijn we niet open. We gaan dan wel verder onder de naam Bistro Jeanine, maar je zal hier – op het terras of binnen – ook gewoon iets komen drinken. Iets eten is geen must.”

Overname contract

Streefdatum van de opening is 2 of 3 november. “Misschien nog jammer dat we kermis niet kunnen meepikken. Maar straks zitten we natuurlijk op de volledig vernieuwde Korenmarkt en met een prachtig zonneterras.” Het contract van het koppel in de Roeselaarsestraat loopt nog verder tot juni 2024. “We zoeken een overnemer. Dit is hier een ideale ruimte voor wie louter een tearoom wil uitbaten.”