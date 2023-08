Eethuis ‘Izegemse Koekoek’ gaat donderdag 24 augustus open in pand waar vroeger ‘t 25ste Uur huisde

Erkan Bicici (49) kan donderdag 24 augustus in het Hallestraatje voor het eerst klanten ontvangen. De opening liet wat op zich wachten, maar nu is de ervaren horecaman er helemaal klaar voor.

Erkan Becici had in Oost-Vlaanderen, vooral in het Gentse, al heel wat horecazaken en werd daarbij ook enkele keren bekroond met een kwaliteitslabel. Dit keer slaat hij qua type horecazaak een heel andere weg in en kiest hij voor zijn eethuis voor kip aan ‘t spit als specialiteit. “Hier in het centrum van Izegem ben ik hiermee uniek, ik wil de collega’s ook geen concurrentie aan doen.”

Telkens tot na middernacht open

Voor de naam van de zaak koos hij voor de Izegemse Koekoek, een kippenras met een lokale naam. Op maandag blijft de zaak met 26 zitplaatsen gesloten. De andere dagen opent Erkan van 17 tot 01 uur, op zondag van 12 tot 23 uur. “Op zondag mikken we wat meer op families. Op de andere dagen blijven we bewust lang open, zodat iemand nog een late honger kan stillen.”

De zaak is al enkele maanden helemaal opnieuw opgefrist, het was wachten op de horecavergunning om te starten waar vroeger café ‘t 25ste Uur furore maakte. “Naast kip aan ‘t spit, met frietjes en brood, bijhorend slaatje en vooral ook de lekkere zelf gemaakte sausjes, zullen we hier ook nog wat suggesties aanbieden. Er is altijd ook een vegetarische optie en voor de kindjes hebben een kids menuutje. “Je zult hier ook een kip aan ‘t spit kunnen komen afhalen”, zegt Erkan die de zaak met zijn broer runt.

Erkan woont ondertussen al een tijdje in Izegem. “Ik wil hier een leuke zaak van maken. Er zal hier eighties muziek op de achtergrond spelen, het moet hier ook gewoon gezellig worden. Je moet hier wat een vakantiegevoel hebben. En alles moet ook betaalbaar blijven”, stip Erkan aan. Hij zal de zaal doen, zijn broer is de man in de keuken.