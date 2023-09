Eetcafé Petit Paris over nieuwe plannen Sint-Michielsplein: “Ik ben uiteraard voorstander van het project, maar ik mis een praktische aanpak”

Stad Kortrijk stelde woensdag het ontwerp voor het Sint-Michielsplein en omgeving voor. Het plein wordt parkeer- en verkeersvrij met nieuwe groenzones en ruimte voor een kwalitatief horecaterras. Ook een deel van de Rijselsestraat wordt heraangelegd en vergroend.

Vincent Vermaut (36), zaakvoerder van Petit Paris, is tevreden met het ontwerp, maar heeft enkele praktische en economische vragen. “Ik ben heel blij met de heraanleg en ben grote voorstander van het ontwerp met meer groen, de parking die verdwijnt en uiteraard het permanente terras. Die blijft even groot, maar komt dichter tegen de zaak. Ik heb wel mijn twijfels over de timing en praktische invulling.”

“Sinksen zal dit jaar wegvallen, maar hoe zit het met de zomer? Ik mis een duidelijk kader”

“Initieel zouden de werken klaar zijn tegen eind mei, nu is de start van de werken pas gepland begin mei. Sinksen is voor Petit Paris, met onder meer de ‘Sensationele Sinksen Spaghetti Slag’, een goed weekend, maar zal dus dit jaar voor één keer wegvallen. Het is een kleine offer voor een prachtig toekomstplan, maar hoe zit het met de zomer? Ik mis een duidelijk kader. Al snap ik dat het moeilijk is om die in deze fase te kunnen geven.”

Een nieuwe locatie?

Als Vincent het terras van zijn eetcafé deze zomer niet kan opendoen, wil hij op zoek gaan naar een nieuwe locatie. “Maar dan moet ik binnenkort wel weten wanneer die werken concreet vallen. Ik kan niet zes maanden afwachten voor ik begin te zoeken. In de zomer opendoen zonder terras is niet rendabel. Ik riskeer ook mijn personeel te verliezen aan andere zaken als ze niet aan de slag kunnen bij Petit Paris.”

Daarnaast stelt Vincent zich nog enkele vragen bij de praktische invulling van het nieuwe ontwerp. “Er werd niets voorzien voor het plaatsen van mijn containers en er is ook geen scheiding tussen mijn tafels en stoelen en de straat. Iets simpel als een bloembak kan al een mentale drempel zijn om mensen te weerhouden mijn meubilair mee te nemen ’s nachts”, zegt Vincent.

“Sinds corona heb ik het gehad met dingen kopen en terug verkopen”

“Ze willen eveneens dat Petit Paris meegaat in de uniformiteit van de terrassen zoals binnenkort aan de verlaagde Leieboorden en de Grote Markt, maar drie jaar geleden heb ik nog maar mijn tent gekocht, om die dan nu weer te vervangen? Sinds corona heb ik het gehad met dingen kopen en terug verkopen. Ik ben voorstander van het project, maar ik mis een voeling met de horeca en praktisch werken.”