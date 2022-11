Een hamburger eet je voortaan bij Zyncke: “We hebben niet veel veranderd aan het aanbod van de vroegere Burgies. Iedereen voelt zich onmiddellijk weer thuis”

Vorig weekend was het zover. Hamburgerzaak Burgies opende opnieuw de deuren, voortaan zullen de burgers en ander lekkers klaargemaakt worden door Zyncke Bijls (24). Daarin bijgestaan door partner Jamie Depypere en Catalyna Van Maris. Zyncke werkte gedurende vijf jaar als jobstudent in Burgies onder de vroegere eigenaar. Ze kent dus het klappen van de zweep.

“Het waren twee drukke dagen”, vertelt ze. “Veel hebben we niet aan het aanbod of de inrichting van de vroegere Burgies veranderd. De klanten voelen zich onmiddellijk weer thuis. Zo is een van de vroegere successen, de huissaus, nog steeds verkrijgbaar.”

Burgies biedt burgers in alle smaken en geuren. Met rundsvlees, kip, vis of veggie. “Wel nieuw is dat we nu ook een vegan alternatief op de kaart hebben staan”, zegt Zyncke. “Een ovenkoek met beenham of een slaatje behoren vanzelfsprekend nog steeds tot de mogelijkheden. Alles vers natuurlijk!”

Burgies is gesloten op zondag en maandag, de andere dagen is de hamburgerzaak open tussen 11.30 uur en 13.30 uur uur en tussen 17.30 uur en 22 uur. Op vrijdag en zaterdag krijgt Zyncke hulp van Catalyna en Jamie.

Telefonische bestellingen zijn welkom op 0468/10.24.84 of 056/49.77.28. Alle info vind je op www.burgies.be.