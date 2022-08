Dubbele uitbreiding bij Gastro Henri: uitbaters krijgen kindje, maar bouwen ook nieuw gedeelte op bestaand restaurant

Een dubbele uitbreiding. Bij restaurant Gastro Henri in Roeselare staat men voor enkele heel spannende maanden. Gastvrouw Céline Vansteenbrugge en chefkok Jonas Aernout verwachten niet alleen hun eerste kindje, de uitbaters van het restaurant plannen ook een nieuw gedeelte bovenop de bestaande horecazaak. “Met de nieuwbouw willen we ons richten op bedrijven die hier een vergadering willen combineren met een hapje.”

Zes jaar geleden startte Jonas Aernout Gastro Henri in de Henri Horriestraat op. Enkele jaren later stapte Céline Vansteenbrugge, die inmiddels zijn vrouw werd, mee in de zaak. Het koppel verwacht in november hun eerste kindje. “Maar we hebben nog andere grote plannen. Eigenlijk dateren die al van voor corona. We beseften plots dat we hier pal in het centrum van de stad over een stukje grond beschikten waar nog niet gebouwd is: op het dak van ons restaurant. De coronacrisis heeft er echter voor gezorgd dat onze plannen in de koelkast werden opgeborgen”, aldus het koppel.

Verlovingsring

Céline studeerde af als interieurarchitecte en tekende enkele jaren geleden al de uitbreiding van Gastro Henri uit. “In maart 2020, in de week dat corona uitbrak, zouden we onze lening tekenen, maar uiteindelijk gebeurde dat niet. Je moet geen zaal bouwen om mensen samen te steken als je niet samen mag zitten.” Geen lening dus, maar Jonas zorgde voor een andere verrassing. Hij kocht voor zijn vriendin een verlovingsring waarna het koppel eind vorig jaar, op 31 december 2021, elkaar hun jawoord gaf.

Nieuwbouw

Het koppel bleef verder dromen van een uitbreiding van de bestaande zaak. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om op ons restaurant een woning te bouwen die ook dienst zou kunnen doen als zaal. Inmiddels hebben we echter een ander huis gekocht waardoor de plannen wat aangepast zijn.” De nieuwe plannen omvatten twee zaaltjes, met telkens een capaciteit van een vijftiental personen, bovenop het huidige restaurant. “Maar de twee zaaltjes kunnen ook samen gebruikt worden. Dan is er wel ruimte voor een veertigtal mensen.” In het nieuwbouwgedeelte komt er ook een keuken, een koelcel en enkele toiletten. Het nieuwe gedeelte wordt op maat gemaakt via houtskeletbouw. Eind oktober wordt de constructie bovenop het huidige restaurant geplaatst. “Die werken zullen maar een zestal dagen in beslag nemen waardoor de hinder beperkt zal blijven.”

Bedrijven

Na de geboorte van hun kleine spruit start het koppel met het inkleden van de nieuwbouw. Jonas en Céline hopen er in februari 2023 hun eerste gasten te ontvangen. “Met het nieuwe gedeelte mikken we op bedrijven. We krijgen vanuit die hoek echt veel vragen naar beschikbare zaaltjes. Een plaats waar men kan vergaderen en mogelijks ook iets kan eten. Dergelijke locaties zijn er niet veel in Roeselare.” In de toekomst hoopt het koppel er ook conceptjes uit te werken. “We denken daarbij bijvoorbeeld aan een weekendavond waarop er louter een wildmenu wordt geserveerd.”