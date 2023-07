Deze zeldzame Noordzeevis proef je komende dagen exclusief bij ‘t Werftje in Zeebrugge

Fan van vis en op zoek naar iets exclusiefs? Dan ga je best eens langs bij ‘t Werftje in Zeebrugge. In de bekende horecazaak staat zaagbaars uit de Noordzee op de menukaart. Uniek, want het aanbod is zéér beperkt. “Het zal inderdaad voor de rappe zijn”, zegt zaakvoerder Eli Vandersnickt.

Vishandelaar Marc Vanhauwaert kwam donderdagochtend de lading zaagbaars uit de Noordzee persoonlijk afleveren bij ‘t Werftje in Zeebrugge. Ook hij is trots. “Het gebeurt maar één keer om de zoveel jaar dat er zaagbaars uit de Noordzee wordt gevangen en kan gegeten worden”, zegt Marc.

“In Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk is de vis goed ingeburgerd. Maar de zaagbaars als Noordzeevis? Dat is echt uniek en exclusief. Deze school werd gevangen in Britse wateren en komt hier nu dus in Zeebrugge terecht.”

150 kilogram

De vishandelaar kon zo’n 150 kilogram kopen op de veiling, goed voor zo’n 60 kilogram gefileerde vis. Als je weet dat één portie vis op je bord zo’n 250 gram is, weet je dat het aanbod beperkt is. “Het is een zeer exclusieve vis, dus het zal zeker voor de rappe zijn”, glimlacht Eli Vandersnickt, zaakvoerder van ‘t Werftje. “We gaan de vis serveren met een puree, spinazie en handgepelde garnalen.”

In principe zal de vis nog vrijdag en zaterdag op het menu staan, afhankelijk van het succes. (MM)