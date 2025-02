Deze chefs nemen deel aan Jong Keukengeweld: hier eet je op hoog niveau aan een lage prijs

Vanaf zaterdag kunnen jonge West-Vlamingen weer voor een prijsje lekker gaan eten. In onze provincie nemen 22 restaurants deel aan part II van de nieuwe editie van ‘Jong Keukengeweld’. Wij spraken met drie chefs wiens zaak voor het eerst de deuren opent voor dit culinaire collectief.

Emin Avdovic – Restaurant Julien (Nieuwpoort)

Emin Avdovic van Julien © Gregory Van Gansen

Chef Emin Avdovic maakt dit jaar zijn debuut bij Jong Keukengeweld. De kok uit Veurne moest op 8-jarige leeftijd vluchten van het oorlogsgeweld in zijn thuisland Servië, de kneepjes van het vak leerde hij in Hotelschool Ter Duinen. De intussen 36-jarige chef roert al acht jaar in de potten in restaurant Julien in Nieuwpoort, en doet dat met heel veel passie. Dat het restaurant binnenkort heel wat jong volk over de vloer zal krijgen, ziet Emin helemaal zitten. “De horecawereld is veranderd. Het klopt dat onze zaal momenteel vooral nog gevuld wordt door een iets ouder publiek, maar je merkt wel dat de jeugd veel meer openstaat voor de betere gastronomie dan pakweg 10 à 15 jaar geleden. Hun budget is niet groter geworden, maar je merkt dat ze hun centen anders besteden: vroeger kozen ze sneller voor een simpele spaghetti en dan tien pinten op café, nu willen jongeren al eens sparen om een keer wat verfijnder te gaan dineren.”

“Ik wil verrassen zonder gekke fantasietjes. Bij ons geen tovenarij op het bord.”

Chef Emin ruilde als jonge kerel zijn bouwopleiding in voor de hotelschool, en deed in zijn jonge jaren voornamelijk in het buitenland ervaring op in sterrenrestaurants, maar koos er uiteindelijk voor om in Julien zich te focussen op een herkenbare Frans-Belgische keuken. “Uiteraard zorgen we in elk gerecht voor een hedendaagse twist, maar bij ons komt er geen tovenarij op het bord. Een bloemkool moet een bloemkool blijven, we willen verrassen zonder gekke fantasietjes. Daarmee zullen we ook het Jong Keukengeweldpubliek proberen te overtuigen om in de toekomst eens vaker te kiezen voor zaken zoals de onze”, besluit de jonge chef.

Marie Pieters – Restaurant Pauline (Kortrijk)

Marie Pieters van Pauline © Gregory Van Gansen

Haar eerste eigen zaak mag net één kaarsje uitblazen wanneer zaakvoerster en chef-kok Marie Pieters (33) zich in het Jong Keukengeweldavontuur stort. Een spannende belevenis, want doorgaans tafelen er weinig millennials en Gen Z’ers in haar Kortrijkse restaurant Pauline. Als jonge foodie spaarde Pauline al haar centen bij elkaar om geregeld de voetjes onder tafel te kunnen schuiven bij de beste restaurants in de regio. “Dat was een vorm van beloning voor mij, al sinds mijn achtste vroeg ik aan mijn ouders bij een goed rapport of we het niet konden vieren in een lekker restaurant”, lacht Marie. “Mijn eerste maaltijd in een sterrenzaak herinner ik me nog goed, dat was La Durée in Izegem.” Sindsdien vertoeft Marie niet enkel in de zaal van gastronomische restaurants, maar ook in de keuken. Zo deed ze al ervaring op in Va et Vient in Kortrijk, en werkte ze al samen met driesterrenchef Tim Boury. Zo evolueerde ze van hartige pannenkoeken met kaas en hesp – het eerste gerecht dat ze als kind uit haar mouw schudde – naar echte culinaire hoogstandjes.

“Ik wil mijn menu toegankelijk houden”

Wat er op haar JKG-menu zal staan, blijft nog even een verrassing. “Mijn gewoonlijke stijl, maar wel iets toegankelijker. Normaal kies ik bijvoorbeeld voor bittere desserts, maar ik wil het graag laagdrempelig houden. Ik kijk ernaar uit om een jeugdiger publiek te betrekken bij onze restaurantbeleving, en hoop dat ze ons in het achterhoofd houden voor wanneer hun budget iets groter wordt”, knipoogt de Kortrijkse.

Laurent Law – Restaurant Rock-Fort (Brugge)

Laurent Law van Rock-Fort © Gregory Van Gansen

Voor chef Laurent Law is het slechts een halve vuurdoop, vorig jaar nam hij met zijn zaak Amuzee in Zeebrugge al deel aan Jong Keukengeweld. Dat is hem zo goed bevallen dat hij opnieuw zijn deuren opent voor al dat jong geweld, deze keer zal hij de 18 tot 35-jarigen ontvangen in Rock-Fort in Brugge. “Het restaurant bestaat al 23 jaar, maar mijn partner Eline en ik hebben het in december 2023 overgenomen. Het is een unieke plek waar we ons eigen ding kunnen doen, elke dag bouwen we verder aan onze culinaire identiteit”, vertelt Laurent. Over zijn eerste JKG-ervaring is de 31-jarige chef lovend: “Die impact had ik niet verwacht, nee. We werden overrompeld door de reservaties, dat gaf ons een heel fijn gevoel. Het leuke aan jonge gasten in de zaal is dat je al eens wat zotter kan doen. De muziek kan al wat luider, de smaakcombinaties al wat gedurfder en we hoeven niet bang te zijn om ons menu te combineren met een natuurwijn of special biertje.”

“Met jonge gasten kan je al eens wat zotter doen”

“We hebben volledige carte blanche, nog net iets meer dan bij ons doorsnee publiek, en de jongeren appreciëren die gewaagde insteek ook. We downsizen niet en alles moet even dik in orde zijn als gewoonlijk, we willen de jeugd waarheidsgetrouw laten kennismaken met onze keuken. Het gaat trouwens over ons publiek van de toekomst hé”, besluit Laurent.