De Zoete Wever in Roeselare breidt uit met gezellige bovenverdieping

Wie in groep wil genieten van een ontbijt of een pannenkoek, kan dat voortaan ook op de eerste verdieping van het pand waar De Zoete Wever gevestigd is aan het Stationsplein in Roeselare. Uitbaters Gunther Maes en Marijke Paelinck bouwden er twee slaapkamers om tot een gezellige ruimte voor 24 klanten.

Vijf jaar geleden startten Marijke Paelinck en Gunther Maes koffie- en ontbijthuis De Zoete Wever aan het Stationsplein in Roeselare op. “Alhoewel we vooraf echt twijfelden of we deze sprong zouden wagen, sloeg het concept onmiddellijk aan. Zowel ontbijters als klanten die hier willen genieten van een koffie of een pannenkoek, vonden meteen de weg naar de hoek van het Stationsplein.”

Marijke en Gunther merkten al snel dat hun zaak te klein werd en bouwden een veranda bij. “Maar ook enkele jaren later zien we dat de reservaties blijven binnenstromen”, klinkt het. “Daarom moesten we soms grotere groepen teleurstellen.”

Knusse ruimte

Daar biedt het koppel nu een antwoord op. De bovenverdieping van het pand, waar vroeger twee slaapkamers waren maar die gebruikt werd als opslagruimte, werd integraal aangepakt. Het eindresultaat is een knusse ruimte met plaats voor 24 klanten. “Ideaal voor families, mensen die een vrijgezellen vieren of andere grotere groepen.”