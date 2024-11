De Visbar van Balthazar, unieke pop-up aan de Leie, organiseert elke zondag bijzondere actie

Vanaf zondag 3 november tot eind december organiseren Mathieu Declercq, Robbert Vandaele en Lucas Deneckere, het mannelijk trio achter café-bistro Balthazar, een unieke culinaire pop-up: De Visbar van Balthazar.

Het idee voor De Visbar ontstond spontaan tussen pot en pint. “Het concept stond al langer op mijn verlanglijstje. Ik hou ook van zeevruchten. De prachtige setting aan de Leie leent zich er perfect voor, en met de zon die vanaf de middag op het terras aan de overkant schijnt, konden we dit niet laten liggen”, vertelt Robbert.

Divers aanbod zeevruchten

Bij De Visbar proef je een divers aanbod aan zeevruchten en visgerechten. Het assortiment bestaat onder andere uit oesters natuur, krokante kabeljauwreepjes (goujonettes), bisque van garnaal en kreeft, gepaneerde mosseltjes en handgepelde garnaalballetjes.

“Het concept is eenvoudig en laagdrempelig: bezoekers bestellen aan de foodbar en halen – na het afroepen van hun naam – hun gerechtjes zelf af. Voor wie zin heeft in een bijpassend drankje, biedt de bar een selectie witte wijnen en een glaasje bubbels.

Win een magnumfles en weekend naar Reims

Om de sfeer compleet te maken, speelt er aangepaste achtergrondmuziek. “Denk aan nostalgische Franse chansons zoals ‘Il est cinq heures, Paris s’éveille’. De organisatie werkt samen met lokale partners, zoals Lobster Fish uit Deerlijk voor de zeevruchten en Crombé Wines en Pommery voor de wijnen en champagnes.”

Er loopt ook elke zondag een bijzondere actie! Wie een glas Pommery bestelt, krijgt een bonnetje om zijn of haar naam op te schrijven. Bestel je een fles, dan krijg je vier bonnetjes. Deze gaan in een urne, waaruit elke zondag om 17 uur een winnaar wordt getrokken voor een magnumfles Pommery en een weekendtrip naar het champagnehuis in Reims. Deze actie loopt alle zondagen, dus er zijn negen kansen om te winnen.

Uniek in Kortrijk

In grootsteden zoals Gent en Brussel zijn visbars al een bekend fenomeen, denk aan plekken zoals De Blauwe Kiosk en Mer du Nord, maar in Kortrijk is dit een primeur. “Het concept heeft zich al bewezen in andere steden, en hier hebben we een uitgelezen locatie met zicht op de Leie.”

De Visbar opent telkens om 11 uur, een ideaal moment voor een aperitief na een ochtendwandeling. Met de kerstshopping en de winterse gezelligheid in Kortrijk belooft deze periode veel bezoekers naar de stad te trekken, en De Visbar sluit hier naadloos bij aan.