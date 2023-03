De Kruidenmolen niet langer ‘Bib Gourmand’: “Eigen keuze, menu aan 40 euro lukt ons niet meer”

De bekende bistro De Kruidenmolen prijkt in de jongste Michelingids niet langer in het Bib Gourmand-lijstje met zaken waar je lekker kunt eten onder een bepaald prijsniveau. “We hebben zelf laten weten aan Michelin dat we niet meer anders konden dan onze prijzen op te trekken”, zegt chef Stijn Bauwens.

Voor veel restaurateurs en hun team is het ieder jaar toch weer wat in spanning afwachten op het verschijnen van de nieuwe Michelingids. Niet alleen voor de eigenlijke Michelinsterren, de top van de gastronomie, maar ook voor de andere aanbevelingen zoals de lijst met restaurant die een ‘Bib Gourmand’-erkenning krijgen. Bib Gourmands zijn restaurant die bekend zijn voor hun generositeit en sterk prijs-kwaliteitverhouding. Je moet er een driegangenmenu voor ongeveer 40 euro kunnen eten.

North Sea Chef

Bistro De Kruidenmolen, dat in 1999 werd opgericht door Stijn Bauwens als chef en zijn echtgenote Veerle Quintens als gastvrouw, is al sinds 2003 ononderbroken opgenomen in de Bib Gourmand-lijst. Deze bistro serveert dan ook steevast klassieke gerechten, zowel vis als vlees, volgens de regels van de kunst en biedt regelmatig nieuwe en seizoensgebonden suggesties aan. Als ambassadeur van North Sea Chefs ook vaak met duurzame vis, onbekende vissoorten en bijvangst uit de Noordzee. En zijn gebakken mergpijp met toast haalde dan weer de lijst van 70 dingen die je moet eten voor je sterft. De Kruidenmolen behoort bovendien ook tot de favorieten van sterrenchefs als Sergio Herman, Filip Claeys en Luc Bellings. Deze laatste gaf de garnaalkroketten van De Kruidenmolen, in zijn vergelijkende rubriek in een dagblad, al twee keer een 10/10.

Stevige reputatie

Maar nu is de Kruidenmolen dus niet meer weerhouden in de jongste Bib Gourmand lijst. Reden genoeg om chef Stijn Bauwens eens te contacteren. “We zijn zeker niet onaangenaam verrast of teleurgesteld, want dit is onze eigen keuze”, reageert Stijn. “Al een tijdje terug lieten we weten aan de mensen van de Michelingids dat het voor ons niet meer haalbaar is om een menu te serveren binnen de budgetbeperkingen die van toepassing zijn voor Bib Gourmand. Veel zaken worden duurder en we willen niet inboeten op kwaliteit om toch maar binnen dit model te passen. Een mooi stuk vlees of vis heeft nu eenmaal zijn prijs. De mensen van Michelin apprecieerden dat we hen op de hoogte brachten en wensten ons nog veel succes. En neen, we denken niet dat het ons klanten zal kosten, want we hebben door de jaren al een stevige reputatie en een mooi klantenbestand opgebouwd.”