De Izegemse Guldensporenprijs 2023 gaat naar restaurant De Stadstuin

Naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap reikte schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA) op 10 juli namens de stad Izegem de Guldensporenprijs 2023 uit aan De Stadstuin. Het restaurant opende vorig jaar in de Marktstraat, de nieuwe naam komt er nadat op dezelfde plaats eerder een restaurant was dat twee keer een Franstalige naam droeg.

De stad Izegem zet eigenaars van handelszaken of bedrijven aan om te opteren voor een Nederlandstalige of een plaatsgebonden naam. “De namen moeten origineel zijn, verwijzen naar de aard van de activiteit of de geschiedenis van de zaak of de omgeving waar de handelszaak of het bedrijf gelegen is”, aldus schepen Kurt Himpe, die het initiatief lanceerde. “En dat is zeker van toepassing op De Stadstuin, want de eigenaars kozen resoluut voor een Nederlandstalige naam nadat op diezelfde locatie restaurants met de namen Le Petit Jardin en La Vérité gehuisvest waren.”

Origineel uithangbord

“De uitbaters verwijzen met de naam van hun restaurant uiteraard naar de mooie binnentuin in het midden van het Izegemse stadscentrum”, verduidelijkt voorzitter van het 11 juli-comité Nick Verschoot. “Het is de negende keer dat de Guldensporenprijs uitgereikt wordt. In 2007 werd de prijs voor de eerste keer toegekend en toen wonnen De Smaak, Den Bustle en ’t Stil Ende de Guldensporenprijs. In 2009 sleepte De Groene Dreve de prijs in de wacht, in 2011 was het de beurt aan De Koornmarkt. Bloemenzaak Duizendschoon won de prijs in 2013, gevolgd door beeldhouwatelier Het Kapsalon in 2015. In 2017 werd de prijs overhandigd aan ’t Hemelhuys en in 2019 won aula De Levensboom. Vonk Gastrobar in Kachtem kreeg twee jaar geleden de prijs.”

“Wie vanaf nu tot de volgende editie in 2025 in Izegem een nieuwe zaak opstart of vernieuwt en kiest voor een originele Nederlandstalige of plaatsgebonden naam, kan de laureaat zijn voor het lustrum van de Guldensporenprijs”, besluit Kurt Himpe.

De Stadstuin ontving een origineel uithangbord.