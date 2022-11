David Maenhout in juryWorld Chocolate Masters

Chocolatiers van 18 landen streden deze week in Parijs om de titel van World Chocolate Master. David Maenhout van Chocolatier M in Knokke vertegenwoordigde ons land in de jury en kroonde zo mee de Spaanse kandidaat tot winnaar. “Dit zijn de Olympische Spelen voor chocolatiers.”

Om de drie jaar blaast de wereldwijde top van de chocoladewereld verzamelen voor de World Chocolate Masters het evenement in organisatie van chocoladegigant Barry-Callebaut waarbij gestreden wordt om de titel van beste chocolatier ter wereld. Deze topcompetitie vond dit jaar van 29 tot en met 31 oktober plaats op het Salon du Chocolat in het complex Paris Expo Portes de Versailles.

Chocoladewereld

Als een van de 18 juryleden – één voor elk deelnemend land – zat David Maenhout (47) van Chocolatier M in de Sylvain Dupuisstraat er op de eerste rij. “Hoe de organisatie erbij gekomen is om mij te vragen als jurylid? Wel, ik draai natuurlijk wel al enige tijd mee in de chocoladewereld. Zo heb ik sinds 2005 mijn eigen zaak Chocolatier M en kreeg ik in de loop der jaren ook wel al wat onderscheidingen, zoals de allereerste Chocolatier van het Jaar door Gault&Millau en verschillende andere titels op wedstrijden wereldwijd”, vertelt David terwijl we hem even konden spreken tussen het jureren door.

“En bovendien werd ik ook uitgeroepen tot Ambassadeur voor de Belgische chocolade door Barry-Callebaut. Op dit evenement komt echt wel de top van de wereld samen. Ik noem het steeds de Olympische spelen voor chocolatiers. De deelnemers moeten, vaak onder tijdsdruk, een groot aantal opdrachten vervullen. Zoals dit jaar het ontwerpen van een grote constructie in chocolade om een etalage te sieren en dit dan nog eens rond het thema duurzame toekomst. Daarnaast moesten de deelnemers, die dus telkens als eerst uit hun nationale selectie kwamen, een dessert ontwikkelen, een taart, een fijne praline en nog een aantal uitdagende opdrachten tot een goed einde brengen.”

David Maenhout stelt zelf ook heel veel te leren door het jureren van de kandidaten. “Het niveau qua innovatie, nieuwe technieken en materialen, is echt wel verbluffend. Dat is ook het opzet van deze wedstrijd: het stimuleren van innovatie; het steeds streven naar verbetering en vernieuwing.”

Afgewogen oordeel

“Bij het jureren moeten we natuurlijk op heel veel aspecten letten: hoe de creatie eruit ziet, de textuur, de smaak, de vernieuwing… Het is ook belangrijk dat we met veel juryleden zijn zodat we al onze indrukken kunnen samenleggen om tot een afgewogen oordeel te komen.” De kandidaat voor België, Togo Matsuda, bracht het er behoorlijk goed van af en mocht als een van de beste tien doorstoten naar de finaledag op 31 oktober. Het was echter de kandidaat voor Spanje, Lluc Crusellas, die de titel van World Chocolate Master de komende drie jaar mag dragen. (PDV)