Côté Préféré, Willem Hiele en Onism vallen in de prijzen bij Gault&Millau 2023

Maandag werd de 20ste verjaardag van de Gault&Millau Gids gevierd. Zoals elk jaar werden de beste restaurants van het land voorgesteld. Côté Préféré uit Jabbeke, Willem Hiele uit Oudenburg en Onism uit Blankenberge konden elk een award in ontvangst nemen. Maar ook chef Tim Boury heeft reden om vanavond een goeie fles open te trekken: een nieuwe score van 18,5 op 20, en daarmee de titel van derde beste restaurant van België. Ontdek de volledige rangschikking onderaan het artikel (mét zoekfunctie).

Voor het eerst sinds 2019 werden de awards opnieuw in real life uitgedeeld, want de afgelopen twee jaar ging de uitreiking in digitale vorm door. Voor deze jubileumeditie kwamen honderden culinaire toppers samen in Brussel, waar de Gault&Millau Gids 2023 officieel werd voorgesteld. De show begon echter met een staande ovatie als eerbetoon aan overleden topkok Tom Van Lysebettens van het Gentse Cocon De Luxe. Daarna kon de uitreiking van de awards van start gaan. Dit jaar konden de West-Vlaamse chefs drie hoofdprijzen in de wacht slepen.

Drie awards naar West-Vlaanderen

Chef Korneel Vandermeersch haalde met Onism in Blankenberge de ‘Prijs-Plezier van Vlaanderen’ binnen, de award die wordt toegekend aan het restaurant waar de verhouding tussen de prijs en de beleving er bovenuit springt. Deze erkenning wordt ook afzonderlijk voor Wallonië en Brussel uitgereikt. Chef Korneel had naar eigen zeggen vooral gehoopt om te stijgen in punten en zag een award totaal niet aankomen: “We zijn trots op ons team. Het concept bij ons is wereldkeuken op je bord. Je komt naar het restaurant via een achterstraatje van de dijk in Blankenberge, maar als je binnen stapt moet je het gevoel hebben dat je de wereld kunt ontdekken. We serveren tapas van alle uithoeken van de wereld: Van Azië en Zuid-Amerika tot Afrika en Scandinavië. Met die wereldkeuken, maar ook de sfeer en muziek, willen we iets unieks uitstralen. Deze erkenning geeft aan dat onze gastronomische tapas voor iedereen betaalbaar is, dat vinden wij heel belangrijk. Ik probeer overal zaken op te pikken, op reis maar ook in andere keukens. Nu gaan we vooral genieten van het moment.”

“In Blankenberge laten we onze gasten de wereld ontdekken” – Korneel Vandermeersch

De ‘Ontdekking van het Jaar in Vlaanderen’ was volgens de jury Côté Préféré in Jabbeke, de zaak die 29-jarige chef Tim Versyck pas eind 2021 opende samen met zijn vriendin Jolien Deschacht. Hij behaalde tevens een score van 14 op 20 in de Gault&Millau Gids 2023. “Binnen twee dagen bestaan we twee jaar. We gingen dat sowieso vieren, maar nu des te meer. Vannacht kregen we een berichtje van de organisatie dat we er zeker bij moesten zijn. Anders waren we niet van plan om te komen, en nu staan we hier op het podium”, lacht chef Tim. “Die erkenning is echt immens leuk, maar het is vooral voor de klanten dat we het doen. We zetten erg in op beleving: een lounge, open keuken… Op de menukaart staan vooral eerlijke producten. Een echt verfijnde keuken vind je niet bij ons terug, ik kook zoals ik ben: iets bruter, er mag al eens een scherp randje aan zitten.”

“We bestaan nog maar twee jaar, gek dat we nu hier op het podium staan” – Tim Versyck

Tot slot valt Willem Hiele in de prijzen als één van de vier ‘Hoogste Nieuwkomers in Vlaanderen’, met zijn gelijknamig restaurant in Oudenburg (Oostende). Het is de eerste keer dat hij zich weet te plaatsen in de gids, en dat doet hij meteen met 15 op 20.

Voor de 20ste verjaardag van de prestigieuze gids werden alle ‘Chefs van het jaar’ sinds 2002 nog eens in de bloemetjes gezet, waaronder Tim Boury van Boury in Roeselare (winnaar 2017) en Filip Claeys van De Jonckman in Brugge (winnaar 2015)

Hoge scores

Natuurlijk gaat het bij Gault&Millau vooral over de scores in de gids. In totaal werden 1.380 restaurants beoordeeld, waaronder 125 nieuwe adressen. In onze provincie gaat het over 173 gekende eetgelegenheden en 13 nieuwkomers.

De nieuwe toppers van Gault&Millau met een scoren van 18,5 op 20, Tim Boury in het midden. © CJ

Wat meteen opvalt is de bijzondere prestatie van Boury in Roeselare, dat eerder dit jaar een derde Michelinster binnenhaalde: Tim Boury verbeterde zijn score van vorig jaar met één punt en staat met 18,5 op 20 op een gedeelde derde plaats in de gids. Daarmee kan Boury officieus één van de beste restaurant van het land genoemd worden. In onze provincie stoot chef Tim hiermee Bartholomeus (Knokke-Heist) en De Jonkman (Brugge) van de troon, die met 18 op 20 nu de tweede plaats in West-Vlaanderen delen.

“Dat is natuurlijk immens tof, altijd leuk om vooruit te gaan, puntje per puntje. We zijn 12 jaar geleden in de gids gekomen met een 14, nu is dat al 18,5. Vandaag was het voor ons een echte verrassing, die spanning blijft altijd. Je haalt hier echt veel voldoening uit, zeker voor het team. Ik doe dit niet alleen, ook mijn vrouw, mijn broer en de ganse equipe verdienen deze score. Van onderhoudsmedewerkers tot sous-chefs. We zijn echt heel dankbaar. Gelukkig hebben we nog een grote gevel om dit extra plakaatje met onze score aan vast te hangen”, aldus Tim Boury.

Ontdek de volledige West-Vlaamse rangschikking

Naast Boury konden nog 24 andere West-Vlaamse restaurants hun score verbeteren (groen in onderstaande tabel). Ook Jonge Chef van het Jaar 2022 Martijn Defauw van Rebelle steeg met een half puntje. Tien restaurants verloren een (half) puntje (rood in onderstaande tabel). Tot slot kregen 14 zaken kregen dit jaar geen plek meer in de Gault|Millau gids: door sluiting, naamsverandering of omdat ze niet meer voldeden. Naast Willem Hiele, die met een monsterscore van 15/20 voor het eerst in de gids verschijnt, zijn er nog 12 andere nieuwkomers (blauw in onderstaande tabel).

En zo is het weer beklonken. Liefhebbers van de betere wijnkaart hoeven alvast geen jaar te wachten om nieuwe namen te leren kennen: in de lente van 2023 wordt de Belgian Wine Guide verdeeld, een nieuw project van de Gault&Millau-organisatie.

(Camille Jonckheere/Phebe Somers)